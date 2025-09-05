Тарифи на електроенергію пішли в мінус: як сонячні панелі змінили правила гри

В Іспанії через надлишок сонячної енергії ціни на електрику стали від'ємними. Це парадоксальна ситуація, коли постачальники доплачують споживачам, щоб ті забирали надлишки з мережі. Тренд може скоро поширитися і на інші країни Європи.

Іспанія залишається одним зі світових лідерів з виробництва сонячної енергії. У деякі дні панелі генерують стільки електрики, що пропозиція значно перевищує попит. У результаті ціни на оптовому ринку падають нижче нуля, і виробникам доводиться платити за те, щоб їхню енергію хтось спожив, пише en.clickpetroleoegas.com.

Для споживачів і бізнесу це хороша новина. Власники контрактів з гнучкими тарифами можуть значно економити, а в майбутньому — навіть отримувати гроші за використання електрики в пікові години генерації. Це стимулює перехід на електромобілі, електроопалення та інші енергоємні технології.

Однак для енергетичного ринку це серйозний виклик. Традиційні електростанції, що працюють на газі та вугіллі, не можуть конкурувати з "безоплатною" сонячною енергією і зазнають збитків. Крім того, оператори мереж стикаються з проблемою: як не допустити колапсу, коли в мережі занадто багато енергії.

Можливе вирішення труднощів криється в розвитку систем зберігання на базі акумуляторів, а також у створенні "розумних" мереж, які оптимізують споживання в години пікового вироблення. У міру зростання частки відновлюваної енергетики в інших країнах вони теж можуть перейняти досвід Іспанії.

Раніше Фокус писав, що вчені винайшли "криві" сонячні панелі: виявилося, вони працюють набагато краще за звичайні. Пасивація є драйвером прогресу в галузі сонячної енергетики. Цей метод дозволив досягти ККД у 33%. Міжнародна група дослідників довела, що пасивація поверхні верхніх шарів перовскіту можлива на текстурованому кремнії, який вже використовується в масовому виробництві. Це крок до створення високоефективних сонячних панелей з ККД 33,1%, пише Science.