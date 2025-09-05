Тарифы на электроэнергию ушли в минус: как солнечные панели изменили правила игры

В Испании из-за переизбытка солнечной энергии цены на электричество стали отрицательными. Это парадоксальная ситуация, когда поставщики доплачивают потребителям, чтобы те забирали излишки из сети. Тренд может скоро распространиться и на другие страны Европы.

Испания остается одним из мировых лидеров по производству солнечной энергии. В некоторые дни панели генерируют столько электричества, что предложение значительно превышает спрос. В результате цены на оптовом рынке падают ниже нуля, и производителям приходится платить за то, чтобы их энергию кто-то потребил, пишет en.clickpetroleoegas.com.

Для потребителей и бизнеса это хорошая новость. Владельцы контрактов с гибкими тарифами могут значительно экономить, а в будущем — даже получать деньги за использование электричества в пиковые часы генерации. Это стимулирует переход на электромобили, электроотопление и другие энергоемкие технологии.

Однако для энергетического рынка это серьезный вызов. Традиционные электростанции, работающие на газе и угле, не могут конкурировать с "бесплатной" солнечной энергией и несут убытки. Кроме того, операторы сетей сталкиваются с проблемой: как не допустить коллапса, когда в сети слишком много энергии.

Возможное решение трудностей кроется в развитии систем хранения на базе аккумуляторов, а также в создании "умных" сетей, которые оптимизируют потребление в часы пиковой выработки. По мере роста доли возобновляемой энергетики в других странах они тоже могут перенять опыт Испании.

