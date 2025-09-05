Солнечные панели и ветряки захватили 91% новой энергосистемы: как так получилось

Солнечная и ветряная энергетика продолжают активно внедряться в энергосистему США, несмотря на политическое противодействие возобновляемым источникам. В первой половине 2025 года на их долю пришелся 91% всех новых генерирующих установок — это рекордный показатель.

По данным Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC), "зеленая" революция в США набирает обороты. Только за первые шесть месяцев 2025 года 75% всей новой электроэнергии было получено от солнечных панелей, а еще 16% — от ветряных турбин. В то же время доля природного газа — скромные 9%, пишет Solar Power World.

Особенно впечатляют масштабы развертывания солнечных панелей. Уже 22 месяца подряд они лидируют в отрасли, составляя большую часть новых строящихся мощностей. По темпам внедрения панели опережают все остальные источники. За указанный период общая мощность солнечных электростанций в США выросла с 91 до 151 ГВт.

В результате доля возобновляемых источников (включая гидро- и биоэнергетику) в общей энергосистеме США достигла 32%, а с учетом малых солнечных систем на крышах — уже около трети. По прогнозам аналитиков, уже в этом году солнечная генерация обгонит ветряную, а в следующем — и угольную, выйдя на второе место после природного газа.

Фиксируемый тренд выглядит необратимым. Специалисты FERC предрекают, что в ближайшие три года будет введено в эксплуатацию 92 ГВт новых солнечных станций, что в четыре раза больше, чем у ветряной энергетики, и в десять раз больше, чем у природного газа. При этом доли угольных и нефтяных предприятий будут только сокращаться.

"Несмотря на враждебное отношение администрации президента США к солнечной и ветряной энергетике, обе технологии движутся вперед на полной скорости. Более того, актуальная статистика FERC говорит о том, что рост возобновляемой энергетики способен даже ускориться", — отметил исполнительный директор кампании SUN DAY Кен Боссонг.

