Солнечные панели будут использовать иначе: что, кроме энергии, они могут добывать

Ученые создали солнечные панели, которые, в отличие от традиционных аналогов, работают эффективнее при нагреве. Технология решает проблему перегрева и позволяет больше накапливать больше энергии.

Related video

Жара — главный враг обычных солнечных панелей, ведь при нагреве их эффективность падает. Новое же исследование показало, что существуют системы, для которых тепло, наоборот, полезно. Речь идет о фотоэлектрохимических (PEC) проточных ячейках, которые одновременно улавливают и хранят солнечную энергию, пишет Interesting Engineering.

Исследователи из Университета Лафборо обнаружили, что оптимальная рабочая температура для таких устройств — около 45°C. В то время как обычные панели теряют производительность, у PEC-ячеек при нагреве, наоборот, ускоряются внутренние электрохимические реакции. Тепло заряжает жидкий электролит, ионы начинают двигаться быстрее, и система накапливает энергию более эффективно. "Вместо того чтобы бороться с теплом, мы можем использовать его в своих интересах. Это в корне меняет традиционные представления о солнечной энергетике", — заявил ведущий автор исследования, доктор Довон Баэ.

Это открытие имеет важное практическое значение. Инженеры теперь могут проектировать системы, которые не требуют дорогостоящего охлаждения. Отказ от вентиляторов и других систем устранения нагрева значительно снизит стоимость солнечных установок и упростит монтаж, сделав их более доступными.

Технология PEC-ячеек — это шаг вперед к созданию интегрированных систем "солнце + хранилище", которые не только генерируют, но и эффективно накапливают энергию, делая возобновляемую энергетику надежнее.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели и ветряки захватили 91% новой энергосистемы. Солнечная и ветряная энергетика продолжают активно внедряться в энергосистему США, несмотря на политическое противодействие возобновляемым источникам. В первой половине 2025 года на их долю пришелся 91% всех новых генерирующих установок — это рекордный показатель.