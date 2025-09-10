У Швеції придумали, чим замінити сонячні панелі: пристрій вийшов дивним (фото)

Шведські дизайнери з Bigert & Bergström вигадали "Сонячне яйце" — це будова, яка повністю вкрита золотистими фотоелементами. Вона цілком функціональна.

"Сонячне яйце" — це сауна заввишки 4,5 м, обшита 69-ма фотоелементами. Усередині встановлена піч у формі серця. Протягом кількох років її було продемонстровано в різних країнах, пише ecoticias.com.

Цей проєкт розташований у місті Кіруна, Швеція. Він не тільки естетичний, а й екологічний. Річ у тім, що його творці використовували енергію сонця для живлення всіх систем всередині незвичайної споруди. Вони також встановили сауну на снігу — це важливо, оскільки фотоелементи збирають не тільки сонячне світло, а й те, що відбивається від заметів.

Щоб зібрати якомога більше енергії, панелі мають бути ідеально гладкими, як дзеркала. Саме тому їх покрили спеціальним матеріалом золотистого кольору. Значення має і форма будівлі — яйцеподібна, витягнута. Така форма дає можливість зібрати якомога більше світла, бо обтічна і мінімально стикається з поверхнею, на якій розташована.

Можливо, що "Сонячне яйце" надихне інших дизайнерів і архітекторів на створення споруд, здатних збирати енергію сонця і вітру самостійно, без підключення до енергомереж. Такі автономні будівлі знизять навантаження на міські мережі та подарують енергетичну незалежність людям, які перебувають усередині них.

