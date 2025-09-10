Сонячні панелі досягли рекордного ККД завдяки одній молекулі: що придумали вчені

Міжнародна команда дослідників знайшла простий спосіб підвищити ефективність і стабільність сонячних панелей. Покриття поверхні всього однією молекулою дало їм змогу досягти ККД у 33,1%.

Йдеться про тандемні панелі, де шар перовскіту наноситься на традиційну кремнієву комірку. За рахунок цього вловлюється ширший спектр світла, і осередки долають теоретичну межу ефективності для одного тільки кремнію. Досі головним недоліком таких панелей була швидка деградація, особливо за високих температур, пише King Abdullah University of Science and Technology.

Однак з'явилося перспективне рішення. Молекула, якою обробили перовскітний шар, називається 1,3-діамінопропан дигідройодид (PDAI). На відміну від аналогів, які впливають тільки на поверхню, ця речовина проникає вглиб і покращує властивості всього шару перовскіту, підвищуючи його провідність і стабільність.

Результати тестів вражають. Крім рекордної ефективності в 33,1%, модернізовані панелі демонструють видатну довговічність: вони зберігали свою продуктивність протягом 1500 годин за температури понад 40°C на узбережжі Саудівської Аравії.

Це відкриття — важливий крок вперед для галузі, оскільки технологія забезпечить функціональність сонячних панелей навіть у найспекотніших регіонах планети. За словами фахівців, це "міцний фундамент для всіх майбутніх досліджень у цій галузі".

