Солнечные панели "парят" над водой: какие две важных проблемы решает технология (фото)

В Калифорнии запустили инновационный проект Project Nexus, в рамках которого оросительные каналы накрыли солнечными панелями. Технология генерирует чистую энергию и разом решает две критичных проблемы в аграрных регионах.

Новый подход дает возможность генерировать гигаватты электроэнергии по всей стране, не занимая ценные земли, пишет Canary Media.

Экономия площади и упрощение строительства

Один из главных нюансов при строительстве крупных солнечных электростанций — необходимость выделять огромные участки земли, что часто приводит к конфликтам интересов с фермерами или защитниками природы. Размещение панелей над уже существующей инфраструктурой, такой как оросительные каналы, устраняет подобные трудности.

Кроме того, такие модули проще ввести в эксплуатацию и подключить к сети. Они не требуют строительства высоковольтных линий, как для больших СЭС. Достаточно близлежащих распределительных линий. Это особенно актуально для сельских районов, где крупные "зеленые" проекты все чаще сталкиваются с сопротивлением местных жителей.

Солнечные панели над каналом: вид снизу Фото: Turlock Irrigation District

Сохранение воды и повышение эффективности

Вторая проблема, которую решает проект — это испарение. В засушливых регионах, таких как Калифорния и Аризона, из открытых каналов испаряются миллиарды галлонов драгоценной воды. Тень от солнечных панелей значительно сокращает эти потери. По предварительным оценкам, покрытие 13 000 км федеральных каналов в США может сэкономить десятки миллиардов галлонов воды в год.

Дополнительный бонус в том, что размещение над водой помогает охлаждать сами панели, что повышает их эффективность и выработку электроэнергии. Вдобавок тень препятствует росту водорослей в каналах, что улучшает качество воды. Несмотря на более высокую начальную стоимость по сравнению с наземными СЭС, авторы инициативы уверены, что долгосрочная экономия на воде и земле, а также более дешевое электричество делают технологию очень перспективной.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели стали в 50 раз мощнее. В Китае разработали инновационные "солнечные" окна, которые могут эффективно генерировать чистую энергию, оставаясь прозрачными. Разработка способна в разы превзойти традиционные панели в некоторых аспектах.