Эксперты вывели "на чистую воду" солнечные панели и рассказали, что с ними не так

Солнечная энергетика считается весьма перспективной отраслью. Но у нее есть и "темная" сторона, о которой часто умалчивают. Эксперты выделили ряд экологических и финансовых проблем, связанных с солнечными панелями.

Несмотря на очевидные преимущества, инвесторам и потребителям важно понимать возможные негативные последствия от внедрения панелей, чтобы снизить риски и максимизировать отдачу от вложений, пишет портал steelbridgeco.com.

Экологичеcкие трудности

У солнечных батарей, несмотря на "чистый" имидж, довольно вредный для окружающей среды производственный цикл. Для изготовления модулей необходимы серебро, алюминий и редкоземельные элементы, добыча которых наносит серьезный ущерб природе, загрязняя почву и воду. Кроме того, само производство тратит много энергии из ископаемых и оставляет первоначальный углеродный след.

Отдельной и пока нерешенной проблемой остается утилизация. По окончании срока службы, который составляет 20-30 лет, миллионы панелей превращаются в токсичные отходы. Без налаженной и дорогостоящей системы переработки они отправляются на свалки, где могут выделять вредные вещества. Сюда же добавляются и риски, связанные с аккумуляторами для хранения энергии, особенно литий-ионными, которые также требуют специальной утилизации.

Потеря эффективности

Заявленная мощность солнечной панели — это идеальный показатель, который на практике почти никогда не достигается. Эффективность выработки энергии постоянно снижается под влиянием внешних факторов. Главный враг панелей — перегрев. В жарких, солнечных регионах, где их использование наиболее уместно, температура поверхности часто повышается настолько, что выработка падает на 15-20%.

Другая серьезная проблема — загрязнение. Слой пыли, песка или даже птичьего помета способен блокировать солнечные лучи и резко снижать производительность. Требуется регулярная очистка, что особенно сложно для крупных солнечных ферм. Наконец, непостоянство солнечного света создает трудности для интеграции в общую электросеть, требуя сложных и дорогих систем хранения энергии для стабильной подачи.

Нежелательные расходы

Расчет окупаемости солнечных проектов часто бывает слишком оптимистичным, поскольку не учитывает скрытые эксплуатационные затраты. Высокая стоимость покупки и монтажа — это лишь вершина айсберга. Владельцам приходится постоянно тратиться на обслуживание, в первую очередь — на регулярную очистку панелей, которая в засушливых и пыльных регионах фактически обязательна и накладывает издержки.

Кроме того, со временем эффективность панелей неизбежно падает из-за естественной деградации материалов. В какой-то момент их производительность снижается настолько, что требуется дорогостоящая замена. Все эти долгосрочные расходы необходимо закладывать в финансовую модель изначально, чтобы правильно оценить реальную рентабельность инвестиций.

