Солнечные панели будущего: 470 Вт разместили на меньшем количестве модулей на крыше

Ученые создали модули, которые могут вырабатывать еще больше энергии при меньшей площади. Тут важна плотность энергии, т.е. количество ватт, получаемых с каждого квадратного метра.

Новые панели REC Alpha Pure RX Series 470W не просто добавляют ватты. Они устойчивы к микротрещинам, лучше работают в жару и продолжают вырабатывать энергию даже когда часть крыши находится в тени, пишет ecoticias.com.

Фотоэлементы от REC отличаются надежным технологическим пакетом, гетеропереходом (HJT), полностью черным корпусом и беззазорной компоновкой ячеек. Результат — больше мощности на меньшей полезной площади с минимальным уровнем деградации 0,25% в год.

Настоящий прорыв кроется в инженерных решениях, пишет СМИ. Такая панель обеспечит повышенную мощность, долговечность и экологичность, не портя внешний вид дома пользователя.

Сравнивая ее с конкурентами, можно отметить, что SunPower Maxeon 7 обладает более высокой эффективностью (24%) и 40-летней гарантией, но при этом стоит дороже. Jinko Tiger Neo (635 Вт) обладает впечатляющей мощностью, но менее надежной. Модель REC не самая эффективная в абсолютном выражении, но предлагает сбалансированное решение, что делает ее привлекательной.

Цены на эти солнечные батареи колеблются от 150 до 400 фунтов стерлингов за штуку. Производитель обещает 25 лет гарантии, 92% эффективности даже через 25 лет работы.

Издание отмечает, что из 4 миллионов панелей, производимых каждый год, менее 500 возвращаются с гарантийными проблемами. Это низкий процент отказов, делают вывод авторы.

470 Вт, упакованные в меньшее количество модулей. REC делает ставку на сочетание надежности, дизайна и экологичности. Вероятно, именно этого и хотят домовладельцы. Панели, которые работают, хорошо выглядят и не становятся головной болью в будущем, пишут в материале.

