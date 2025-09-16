Солнечным панелям нашли замену: создали "бумагу, впитывающую солнечный свет" (фото)

Вдохновляясь японским искусством оригами, инженеры миланского стартапа Levante, работающего в сфере экологичных технологий, решили взглянуть на солнечные технологии с более интересной стороны.

Levante недавно представила солнечные панели в форме оригами, сочетающие в себе функциональность и компактность. Компания разработала легкое портативное решение, подходящее для установки везде, где бы ни находился пользователь, пишет ecoticias.com.

Принципы оригами для солнечных панелей

Принцип оригами, примененный инженерами, дает возможность сложить панели так, чтобы они были максимально компактными. Это возможно благодаря простому механизму, работающему по принципу "толкай-тяни". Шарнирные соединения обеспечивают складывание, а используемый материал — переноску фотоэлементов с легкостью.

Эти солнечные батареи изготовлены из монокристаллических кремниевых элементов, что позволяет достигать КПД преобразования 23,4%. В итоге панели способны конкурировать с традиционными солнечными электростанциями, устанавливаемыми на крышах домов. Стартап предлагает продукты мощностью 330 Вт и 500 Вт, способные генерировать электроэнергию даже в частично сложенном виде.

Фотоэлементы-оригами Levante можно устанавливать на парусных лодках, автомобилях, в кемпинге, на балконе. Каждая панель, адаптированная для различных условий эксплуатации, отличается простотой инсталляции.

При ярком солнечном свете солнечные панели обеспечивают:

38 ч работы холодильника,

27 ч работы ноутбука,

4 ч работы кондиционера,

1 ч работы индукционной плиты.

Главной задачей Levante было сочетание практичности, продуманной инженерии и полезного дизайна. Используя принципы оригами, компания смогла создать мобильные солнечные панели, способные эффективно работать, обеспечивая оптимальное количество энергии.

