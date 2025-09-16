Прощайте, газовые котлы: тепловая батарея греет воду и сокращает счета за электричество (фото)
Львиная доля электричества в частных домах уходит на отопление и горячую воду, а добывается оно не экологическим способом. Но, похоже, этому настал конец.
Вместо того, чтобы сжигать газ или полагаться на дорогую электроэнергию в часы пик, инженеры предлагают хранить тепло в изолированных резервуарах с водой, функционирующих, как батарея внутри дома. Такие устройства называют тепловыми батареями, пишет ecoticias.com.
Как работает тепловая батарея
Вместо того, чтобы хранить энергию в литии, тепловая батарея хранит тепло в воде. Ночью, когда электричество дешевле, она "заряжается". На следующий день пользователь использует накопленное тепло, чтобы обогреть дом, помыть посуду, принять душ и т.д. Встроенный контроллер считывает прогноз погоды, изучает привычки владельца и определяет наилучшее время для включения теплового насоса. Батарея поставляет горячую воду утром, обеспечивает стабильное отопление ночью и кондиционирование летом.
Тепловую батарею выделяют:
- Экономичность — достигается, когда тариф равен нулю, а не "потолку".
- Комфорт — поддерживает высокую температуру без усилий.
- Экологичность — сокращает выбросы до 90% по сравнению с газовыми системами.
Как сэкономить на электричестве
Семьи в США и Канаде уже сокращают свои ежемесячные счета на 20–30%, а выбросы СО2 снижаются до 90%.
Издание приводит сравнение: газовый котел прост в установке, стоит он довольно дорого и загрязняет окружающую среду с течением лет. Традиционный тепловой насос более эффективный, но очень зависит от электроэнергии на момент использования. А вот тепловой аккумулятор, который сочетает тепловой насос, интеллектуальные функции и накопители, обходится дешевле в долгосрочной перспективе. Он экологически чище и стабильнее, пишет СМИ.
Установив тепловую батарею, пользователь получит систему, которая окупается примерно за 5 лет. Это достойная замена газовому котлу.
Ранее писали, что солнечным панелям нашли замену и создали солнечную "бумагу". Вдохновляясь японским искусством оригами, инженеры миланского стартапа Levante, работающего в сфере экологичных технологий, решили взглянуть на солнечные технологии с более интересной стороны.