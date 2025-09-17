В США делают аккумуляторы размером с дома: как работают мегабатареи, питающие здания

Мегабатареи обещают энергетическую независимость не только домам, но и целым городам.

В отличие от обычных солнечных панелей, мегабатареи не только генерируют энергию, но и накапливают ее в огромных количествах, достаточных для обеспечения электроэнергией целых районов или даже небольших городов. Они сочетают в себе передовые принципы накопления энергии с гибкостью солнечных элементов, пишет ecoticias.com.

В итоге, получаем систему, которая накапливает большие объемы энергии для использования ночью или в пасмурные дни, снижает зависимость от электросети и электростанций, работающих на ископаемом топливе и может быть интегрирована в существующие здания или новые проекты.

В настоящее время проводятся предварительные испытания в одном штате США. Там пилотные модули установлены в коммерческих зданиях. Результаты показывают значительную емкость, эффективность преобразования энергии 10–15% и достаточную прозрачность для поддержания естественного освещения без ущерба для архитектурного дизайна.

Песочная мегабатарея Фото: BBC

Возможно, скоро появятся города, способные самостоятельно обеспечивать себя возобновляемой энергией, говорится в материале. По мере распространения этой технологии города со зданиями, генерирующими и накапливающими энергию, становятся самодостаточными центрами. Небоскребы не только потребляют энергию, но и вносят свой вклад в общую городскую энергосистему. Конечно, остаются проблемы, такие как высокие первоначальные инвестиции, логистика установки и обслуживания, а также нормативно-правовое и политическое одобрение. Но, заглядывая в будущее, цели ясны: повысить энергоэффективность мегабатарей и сделать системы доступными для жилых и коммерческих зданий.

Интеграция технологии с другими возобновляемыми источниками, такими как солнечные панели и ветряные турбины. Ожидается, что менее чем через 10 лет в городах здания начнут функционировать как настоящие мини-электростанции.

