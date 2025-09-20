Революция в хранении энергии: новая батарея для солнечных панелей дешевле газа и лития

Американский стартап Fourth Power разработал тепловую батарею, которая хранит энергию в расплавленном олове при температуре 2400°C. Она обещает стать в 10 раз дешевле литий-ионных аналогов.

Related video

Технология способна решить проблему нестабильности возобновляемой энергетики. Концепция "из научной фантастики" уже проходит полномасштабные испытания и может выйти на коммерческий рынок к 2028 году, пишет TechCrunch.

Как работает тепловая батарея

Принцип действия батареи Fourth Power кардинально отличается от привычных химических аккумуляторов. Процесс состоит из двух этапов.

1. Накопление энергии. Избыточное электричество из сети (например, от солнечных панелей днем) используется для нагрева больших блоков графита до сверхвысоких температур. Эти блоки находятся в герметичных изолированных камерах, заполненных инертным газом аргоном для предотвращения окисления.

2. Высвобождение энергии. Когда возникает такая потребность, система выкачивает жидкое олово через графитовые трубы, проходящие сквозь раскаленные блоки. Олово нагревается до 2400°C и начинает интенсивно светиться. Это инфракрасное излучение улавливают специальные термофотовольтаические ячейки (похожие по принципу на солнечные панели), которые преобразуют тепло обратно в электричество.

Преимущества и потенциал

Идея примечательна своей низкой стоимостью и долговечностью. По прогнозам экспертов, после развертывания массового производства затраты на хранение электроэнергии с помощью таких батарей упадут до $25 за киловатт-час, что в десять раз дешевле, чем у литий-ионных систем. Это сделает их более выгодными, чем даже газовые электростанции.

Система рассчитана на ежедневные циклы зарядки-разрядки продолжительностью восемь и более часов, что вдвое дольше, чем у большинства промышленных литий-ионных АКБ. При этом благодаря сверхэффективной изоляции из нефтяного кокса (побочный продукт нефтепереработки) батарея теряет всего 1% накопленной энергии в сутки.

Компания уже привлекла $20 миллионов на строительство первого демонстрационного аккумулятора мощностью 1 мегаватт-час. Если все пойдет по плану, технология может сделать возобновляемую энергетику надежнее.

Раньше Фокус писал, что в США делают аккумуляторы размером с дома. В отличие от обычных солнечных панелей, мегабатареи не только генерируют энергию, но и накапливают ее в огромных количествах, достаточных для обеспечения электроэнергией целых районов или даже небольших городов.