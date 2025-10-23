Солнечные батареи изменятся навсегда: создана первая в мире система без инвертора

Стартап Relectrify из Мельбурна создала первую в мире "безинверторной" систему хранения энергии AC1 на основе аккумуляторных батарей и готовится ее установливать.

Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии (ARENA) выделило 25 миллионов австралийских долларов (16,23 миллиона долларов США) для поддержки проекта. Она позволит Relectrify развернуть системы обще емкостью до 100 МВт⋅ч. Об этом сообщает портал Energy Storage News.

Традиционные системы хранения энергии, выработанной возобновляемыми источниками, такими как солнечные модули, требуют подключения к инвертору, который превращает постоянный ток в переменный для безопасного подключения к сети. AC1 сразу вырабатывает переменный ток, совместимый с сетью, непосредственно из аккумуляторных элементов.

В результате оборудование проще в эксплуатации и содержит меньше рисков, поскольку точек отказа тоже меньше. Упрощается монтаж, сокращаются габариты и требования к обслуживанию.

Каждый блок AC1 обладает мощностью 250 кВт/1 МВт*ч. Технология Relectrify использует запатентованную электронику CellSwitch, которая обеспечивает индивидуальное управление почти 4000 аккумуляторных ячеек в каждом из них.

Система АС1 от Relectrify предлагает новый механизм хранения энергии Фото: Relectrify

Это позволяет системе напрямую вырабатывать переменный ток, оптимизируя производительность всего аккумуляторного блока. Как заявляет компания, такой подход обеспечивает на 20–30% большую выработку энергии по сравнению с традиционными системами за весь срок службы.

Система должна сохранить на 40% больше своей первоначальной емкости после 20 лет ежедневной циклической работы по сравнению с обычными аккумуляторными системами, при этом выдавая 99% доступной энергии в течение каждого цикла.

Генеральный директор ARENA Даррен Миллер уверяет, что технология имеет большой потенциал для улучшения экономики хранения энергии, особенно для коммерческих и промышленных пользователей. AC1 предлагает крупным потребителям энергии больший контроль над потреблением и снижение затрат. Она также может работать с возобновляемыми источниками энергии.

Relectrify уже вышла на международный уровень, в частности, на рынок Тайваня, где производится фирменная электроника и собираются компоненты AC1.

Ранее писали о революционной батарее для солнечных панелей. Система Fourth Power хранит энергию в расплавленном олове при температуре 2400°C.