У Китаї масово відключають сонячні панелі: виявлено приховану загрозу для електромережі

Китай, світовий лідер у сонячній енергетиці, зіткнувся з двома проблемами, які сповільнили темпи встановлення нових панелей у країні. Головна з них — колосальна криза перевиробництва: заводи КНР можуть виготовити в кілька разів більше модулів, ніж потрібно всьому світу.

Після багатьох років вибухового зростання галузь сонячних батарей Китаю вступає в період невизначеності. Прихована загроза полягає не в технічному збої, а в економічному дисбалансі, який здатний вдарити по всьому світовому ринку, пише PV KnowHow.

Причини кризи у сфері фотоелементів

Головною заковикою став надлишок виробничих потужностей. За даними Національного енергетичного управління Китаю (NEA), 2025 року загальна потужність заводів із виробництва сонячних модулів у країні досягла 1,8 теравата.

Для розуміння масштабу: це в рази перевищує річний попит на нові сонячні установки в усьому світі, який того ж року становив 350 гігават. Якщо не зупинити це зростання, до 2030 року виробничі потужності Китаю можуть подвоїтися, що призведе до глобального перенасичення ринку, різкого падіння цін і фінансових проблем для компаній по всьому світу. Для споживачів це, з одного боку, добре — панелі можуть стати ще дешевшими. Але для індустрії загалом це серйозний виклик.

Другою проблемою стало уповільнення темпів встановлення нових сонячних електростанцій всередині самого Китаю. Це пов'язано з реформою державних субсидій. Індустрія адаптується до нового, "безсубсидійного" середовища, що тимчасово знизило темпи внутрішнього зростання. Аналітики очікують, що ринок почне відновлюватися і знову зростати з 2027 року.

Як реагує уряд КНР

Чиновники в Китаї вже вживають заходів для боротьби з перевиробництвом. Представники міністерства промисловості та інформаційних технологій (MIIT) оголосили, що обмежуватимуть будівництво нових заводів у тих регіонах, де вже спостерігається значний надлишок потужностей.

Крім того, запроваджуються нові стандарти енергоефективності для стабілізації ланцюжка поставок сировини, насамперед — полікремнію. Ці кроки демонструють, що Китай переходить від стратегії стрімкого зростання до більш зваженого та сталого розвитку.

Незважаючи на актуальні труднощі, сонячні панелі залишаються наріжним каменем енергетичного переходу в країні. Поки внутрішній ринок адаптується до нових умов, сектор продовжує зміцнювати своє домінування за кордоном. Криза перевиробництва і реформа субсидій — це серйозна перевірка для китайської "зеленої" індустрії, і від того, як країна впорається з цими викликами, залежить майбутнє глобальної відновлюваної енергетики.

