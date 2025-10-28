ЕС может остаться без электроэнергии из-за солнечных панелей: как они вредят энергосистеме

Быстрое развитие солнечной энергетики в Европе приводит к перегрузке энергосети, построенной задолго до того, как возобновляемые источники энергии стали играть ключевую роль в производстве электроэнергии.

Операторы европейских энергосистем говорят, что им не хватает инструментов, необходимых для сбалансирования влияния солнечной энергии. Игнорирование этих проблем может иметь серьезные последствия, такие как отключение света, пишет Bloomberg со ссылкой на специалистов отрасли.

Ян Ворринк, который более десяти лет руководил диспетчерской голландской энергосистемы, рассказал, что в 2009 году сигнализация в диспетчерской звонила редко, если вообще звонила. Сейчас эти сигналы часто срабатывают, когда напряжение растет, и сеть перегружается.

"Мы еще можем с этим справиться, но это нелегко", — сказал Ворринк.

Відео дня

По данным издания, в 2024 году было зарегистрировано рекордные 8645 случаев, когда напряжение превышало разрешенные европейские нормы. Это более чем на 2000% больше, чем в 2015 году, когда было 34 извещения, согласно данным, опубликованным Европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии Entso-e.

Избыток солнечной энергии: какие могут быть последствия

Согласно данным аналитического центра Ember, солнечная энергия впервые стала крупнейшим источником электроэнергии в ЕС. Международное энергетическое агентство также прогнозирует, что к концу десятилетия солнечные панели станут основным источником возобновляемой энергии в мире.

В издании отметили, что популярность именно солнечной энергии обусловлена ее относительно низкой стоимостью. Сейчас вопрос заключается в том, сможет ли Европа обновить свою энергосистему достаточно быстро, чтобы предотвратить масштабные отключения электроэнергии.

Как объясняют авторы, когда происходит повышение напряжения, подключенные к сети электростанции могут автоматически отключаться, чтобы защитить себя от повреждения. Это приводит к еще большему повышению напряжения. При худшем сценарии этот цикл продолжается, пока вся сеть не выйдет из строя, как это произошло в Испании.

Важно

Генерация энергии не прекратится: представлена солнечная панель, которую невозможно уничтожить

"Возможно, нам придется временно отключить электроснабжение в некоторых районах. Сейчас этого не происходит, и мы работаем над тем, чтобы этого не произошло, но если развитие продолжится так, как это было в последние годы, это будет увеличивать риск", — сказал журналистам Стефан Капферер, главный исполнительный директор 50Hertz Transmission GmbH, которая управляет сетью на северо-востоке Германии.

Германия в начале этого года приняла закон, чтобы попытаться помешать солнечным электростанциям производить больше электроэнергии, чем потребители могут использовать. В свою очередь Италия уже закупает новое оборудование для стабилизации сети, которое бы выдерживало избыточные мощности.

"Гораздо легче отключить потребителя на один, два, три или четыре часа, чтобы защитить оборудование, чем позволить оборудованию повредиться и оставить потребителя без электроэнергии на месяцы", — пояснил Конрад Пурчала, вице-президент, ответственный за развитие системы польского оператора сети PSE.

Напомним, стремительный рост популярности солнечной энергетики в Австралии привел к проблемам с отходами от старых панелей.

Фокус также сообщал, что Министерство промышленности Китая призвало представителей солнечной энергетики уменьшить избыточные мощности.