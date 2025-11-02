У Європі відключають сонячні панелі: що сталося з електромережею

Швидкий розвиток сонячної енергетики в Європі призводить до перевантаження енергомережі, побудованої задовго до того, як поновлювані джерела енергії стали відігравати ключову роль у виробництві електроенергії.

Оператори європейських енергосистем кажуть, що їм не вистачає інструментів, необхідних для збалансування впливу сонячної енергії. Ігнорування цих проблем може мати серйозні наслідки, такі як вимкнення світла, пише Bloomberg з посиланням на фахівців галузі.

Ян Воррінк, який понад десять років керував диспетчерською голландської енергосистеми, розповів, що 2009 року сигналізація в диспетчерській дзвонила рідко, якщо взагалі дзвонила. Зараз ці сигнали часто спрацьовують, коли напруга зростає, і мережа перевантажується.

"Ми ще можемо з цим впоратися, але це нелегко", — сказав Воррінк.

За даними видання, у 2024 році було зареєстровано рекордні 8645 випадків, коли напруга перевищувала дозволені європейські норми. Це більш ніж на 2000% більше, ніж у 2015 році, коли було 34 повідомлення, згідно з даними, опублікованими Європейською мережею операторів систем передачі електроенергії Entso-e.

Надлишок сонячної енергії: які можуть бути наслідки

Згідно з даними аналітичного центру Ember, сонячна енергія вперше стала найбільшим джерелом електроенергії в ЄС. Міжнародне енергетичне агентство також прогнозує, що до кінця десятиліття сонячні панелі стануть основним джерелом відновлюваної енергії у світі.

У виданні зазначили, що популярність саме сонячної енергії зумовлена її відносно низькою вартістю. Наразі питання полягає в тому, чи зможе Європа оновити свою енергосистему досить швидко, щоб запобігти масштабним відключенням електроенергії.

Як пояснюють автори, коли відбувається підвищення напруги, під'єднані до мережі електростанції можуть автоматично відключатися, щоб захистити себе від пошкодження. Це призводить до ще більшого підвищення напруги. За найгіршого сценарію цей цикл триває, поки вся мережа не вийде з ладу, як це сталося в Іспанії.

"Можливо, нам доведеться тимчасово відключити електропостачання в деяких районах. Наразі цього не відбувається, і ми працюємо над тим, щоб цього не сталося, але якщо розвиток продовжиться так, як це було останніми роками, це збільшуватиме ризик", — сказав журналістам Стефан Капферер, головний виконавчий директор 50Hertz Transmission GmbH, яка управляє мережею на північному сході Німеччини.

Німеччина на початку цього року ухвалила закон, щоб спробувати перешкодити сонячним електростанціям виробляти більше електроенергії, ніж споживачі можуть використовувати. Зі свого боку Італія вже закуповує нове обладнання для стабілізації мережі, яке б витримувало надлишкові потужності.

"Набагато легше відключити споживача на одну, дві, три або чотири години, щоб захистити обладнання, аніж дозволити обладнанню пошкодитися і залишити споживача без електроенергії на місяці", — пояснив Конрад Пурчала, віцепрезидент, відповідальний за розвиток системи польського оператора мережі PSE.

Нагадаємо, стрімке зростання популярності сонячної енергетики в Австралії призвело до проблем з відходами від старих панелей.

Фокус також повідомляв, що Міністерство промисловості Китаю закликало представників сонячної енергетики зменшити надлишкові потужності.