Генерація енергії не припиниться: представлено сонячну панель, яку неможливо знищити
Французька компанія Voltec Solar розробила сонячну панель Tarka Diamant, здатну витримувати удари градин розміром 55 мм без видимих пошкоджень та втрати продуктивності.
Сонячна панель Tarka Diamant виготовлені з надміцного фотоелектричного скла, що базується на запатентованій конструкції, розробленій у співпраці з експертами з балістики. Про це пише портал pv magazine.
Повідомляється, що Tarka Diamant отримала сертифікацію RG5. Це найвищий рівень стійкості, зазначений у Європейському індексі граду (AEAI-VKF). Для порівняння, стандартні сонячні панелі зазвичай обмежуються класом RG3 (розмір градин до 30 мм).Важливо
Технічний менеджер Voltec Solar Томас Регреттьє зазначив, що нові сонячні панелі містять до 19% переробленого скла, отриманого від сертифікованих європейських постачальників, а відсутність сурми та миш’яку роблять їх придатними для подальшої переробки.
"Це перше сонячне скло, вироблене у Франції", — наголосив Регреттьє.
Нагадаємо, у Єгипті розробили сонячні панелі, що самоочищаються. Двічі на добу вони вібрують, позбавляючись таким чином від пилу.
Фокус також повідомляв, що у Південній Кореї створили сонячний елемент, здатний генерувати енергію під водою з ефективністю 21%.