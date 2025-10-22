Сонячні панелі "навчилися" самі себе чистити: де знадобиться ця технологія

У Єгипті придумали сонячні панелі, що самоочищаються. Двічі на добу вони вібрують і таким чином перуть із себе пил, що накопичився, причому на весь процес витрачається лише хвилина.

Здатність чистити себе самостійно особливо актуальна саме для північноафриканського ландшафту, адже там велика площа території зайнята пустелями, пояснює scidev.net. А ще така властивість допомагає панелям працювати більш ефективно, а людям — заощаджувати зусилля з їх обслуговування.

За основу механізму самоочищення дослідники з Німецького університету в Каїрі взяли природний процес видалення пилу і бруду з листя дерев. Сонячні панелі в регіоні часто встановлюють на ліхтарних стовпах, і накопичення пилу є однією з найсерйозніших місцевих проблем сонячної енергетики.

Коли пил накопичується на панелях, він утворює ізолюючий шар, який блокує сонячне світло і значно знижує ефективність роботи. А нова система використовує механічний вібраційний механізм, який струшує пил двічі на день: один раз — опівдні, другий раз — о 3-й годині ночі, причому процедура триває не більше хвилини.

Під час випробувань з'ясувалося, що звичайні панелі втратили близько 33% своєї ефективності після шести тижнів без очищення, а у панелей, оснащених системою вібрації та антистатичним нанопокриттям, втрати становили лише 12,9%.

Автори ідеї також зазначають, що система може працювати від самої панелі або від невеликої автономної батареї. Як правило, очищення сонячних панелей обходиться досить дорого, тож новий винахід допоможе помітно скоротити витрати. Наприклад, очищення однієї панелі на стовпі може коштувати до 200 єгипетських фунтів (4 долари) на місяць, а комплекс із 200 ліхтарних стовпів може вимагати витрат у 40 тис. фунтів (800 доларів) щомісяця. Нова технологія дасть можливість заощадити ці гроші.

Раніше стало відомо про "вічні" сонячні панелі, які працюють тисячі годин і не втрачають ефективності. Йшлося про перовскітні сонячні осередки, які служать утричі довше порівняно з колишніми аналогами.