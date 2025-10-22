Солнечные панели "научились" сами себя чистить: где пригодится эта технология

В Египте придумали самоочищающиеся солнечные панели. Два раза в сутки они вибрируют и таким образом стирают с себя накопившуюся пыль, причем на весь процесс уходит всего минута.

Способность чистить себя самостоятельно особенно актуальна именно для североафриканского ландшафта, ведь там большая площадь территории занята пустынями, поясняет scidev.net. А еще такое свойство помогает панелям работать более эффективно, а людям – экономить усилия по их обслуживанию.

За основу механизма самоочищения исследователи из Немецкого университета в Каире взяли естественный процесс удаления пыли и грязи с листьев деревьев. Солнечные панели в регионе часто устанавливаются на фонарных столбах, и накопление пыли является одной из самых серьезных местных проблем солнечной энергетики.

Когда пыль скапливается на панелях, она образует изолирующий слой, который блокирует солнечный свет и значительно снижает эффективность работы. А новая система использует механический вибрационный механизм, который стряхивает пыль дважды в день: один раз – в полдень, второй раз – в 3 часа ночи, причем процедура длится не больше минуты.

Відео дня

В ходе испытаний выяснилось, что обычные панели потеряли около 33% своей эффективности после шести недель без очистки, а у панелей, оснащенных системой вибрации и антистатическим нанопокрытием, потери составили всего 12,9%.

Авторы идеи также отмечают, что система может работать от самой панели или от небольшой автономной батареи. Как правило, очистка солнечных панелей обходится достаточно дорого, так что новое изобретение поможет заметно сократить расходы. Например, очистка одной панели на столбе может стоить до 200 египетских фунтов (4 доллара) в месяц, а комплекс из 200 фонарных столбов может требовать затрат в 40 тыс. фунтов (800 долларов) ежемесячно. Новая технология даст возможность сэкономить эти деньги.

Ранее стало известно про "вечные" солнечные панели, которые работают тысячи часов и не теряют эффективность. Речь шла о перовскитных солнечных ячейках, которые служат в три раза дольше по сравнению с прежними аналогами.