Генерация энергии не прекратится: представлена солнечная панель, которую невозможно уничтожить

Французская компания Voltec Solar разработала солнечную панель Tarka Diamant, способную выдерживать удары градин размером 55 мм без видимых повреждений и потери производительности.

Солнечная панель Tarka Diamant изготовлены из сверхпрочного фотоэлектрического стекла, основанного на запатентованной конструкции, разработанной в сотрудничестве с экспертами по баллистике. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что Tarka Diamant получила сертификацию RG5. Это самый высокий уровень устойчивости, указанный в Европейском индексе града (AEAI-VKF). Для сравнения, стандартные солнечные панели обычно ограничиваются классом RG3 (размер градин до 30 мм).

Технический менеджер Voltec Solar Томас Регреттье отметил, что новые солнечные панели содержат до 19% переработанного стекла, полученного от сертифицированных европейских поставщиков, а отсутствие сурьмы и мышьяка делают их пригодными для дальнейшей переработки.

"Это первое солнечное стекло, произведенное во Франции", — подчеркнул Регреттье.

