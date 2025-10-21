Солнечные фермы массово отключают в Австралии: что случилось десятками тысяч панелей (фото)

Владелец солнечной электростанции в Австралии был вынужден отключить 16 000 панелей, потому что производить энергию стало невыгодно. Причиной стал бум домашних солнечных батарей, которые обрушили цены на электричество в дневное время.

Десятилетний тренд на установку панелей на крышах привел к неожиданным последствиям. Крупные солнечные фермы, не оснащенные аккумуляторами, оказались почти не нужны — избыток дешевой энергии днем сделал их эксплуатацию нерентабельной, пишет abc.net.

Чего не хватает станциям

В Австралии уже около 4 миллионов домов оборудованы солнечными панелями. В ясные дни они генерируют столько энергии, что предложение значительно превышает спрос. В результате цены на оптовом рынке падают до нуля или даже становятся отрицательными. Именно с этой проблемой столкнулся Даг Скоуллер, владелец солнечной фермы в Квинсленде.

По его словам, новый контракт с энергокомпанией предусматривал настолько низкие тарифы, что ему пришлось бы доплачивать по $10 000 в месяц, чтобы продолжать поставлять энергию в сеть. В итоге, после восьми лет работы, он был вынужден отключить свою станцию.

Cолнечные панели на крыше вытесняют централизованные фермы Фото: ABC News

Главный изъян старых солнечных ферм — отсутствие систем хранения энергии. Они могут генерировать электричество только днем, когда оно и так в избытке. Если бы у станции были аккумуляторы, она могла бы накапливать дешевую дневную энергию и продавать ее вечером, когда спрос и цены максимальны. "В теории, если бы у этой фермы было много накопителей, она могла бы впитывать избыточную энергию и закачивать ее обратно в сеть вечером. Но это совсем другая экономическая задача, которая может и не окупиться", — говорит инженер-электрик Винс Гарроне.

Будущее — за домашними системами

Эксперты считают, что процветать будет децентрализованная энергетика. Средняя мощность домашних солнечных установок за 10 лет выросла почти в семь раз, и их популярность продолжает расти.

"Через 15 лет мы можем оказаться в ситуации, когда в домах будет так много аккумуляторов, что даже батареи на солнечных фермах могут стать нерентабельными", — прогнозирует Гарроне.

Таким образом, успех домашних солнечных панелей неожиданно поставил под угрозу целую отрасль, выявив ее слабое место — отсутствие гибкости и систем хранения.

