Сонячні ферми масово відключають в Австралії: що сталося з десятками тисяч панелей (фото)

Власник сонячної електростанції в Австралії був змушений відключити 16 000 панелей, тому що виробляти енергію стало невигідно. Причиною став бум домашніх сонячних батарей, які обвалили ціни на електрику в денний час.

Десятирічний тренд на встановлення панелей на дахах призвів до несподіваних наслідків. Великі сонячні ферми, не оснащені акумуляторами, виявилися майже непотрібними — надлишок дешевої енергії вдень зробив їхню експлуатацію нерентабельною, пише abc.net.

Чого не вистачає станціям

В Австралії вже близько 4 мільйонів будинків обладнані сонячними панелями. У ясні дні вони генерують стільки енергії, що пропозиція значно перевищує попит. У результаті ціни на оптовому ринку падають до нуля або навіть стають від'ємними. Саме з цією проблемою зіткнувся Даг Скоуллер, власник сонячної ферми в Квінсленді.

За його словами, новий контракт з енергокомпанією передбачав настільки низькі тарифи, що йому довелося б доплачувати по $10 000 на місяць, щоб продовжувати постачати енергію в мережу. У підсумку, після восьми років роботи, він був змушений відключити свою станцію.

Сонячні панелі на даху витісняють централізовані ферми Фото: ABC News

Головний недолік старих сонячних ферм — відсутність систем зберігання енергії. Вони можуть генерувати електрику тільки вдень, коли її і так у надлишку. Якби у станції були акумулятори, вона могла б накопичувати дешеву денну енергію і продавати її ввечері, коли попит і ціни максимальні. "У теорії, якби у цієї ферми було багато накопичувачів, вона могла б вбирати надлишкову енергію і закачувати її назад у мережу ввечері. Але це зовсім інша економічна задача, яка може і не окупитися", — каже інженер-електрик Вінс Гарроне.

Майбутнє — за домашніми системами

Експерти вважають, що процвітати буде децентралізована енергетика. Середня потужність домашніх сонячних установок за 10 років зросла майже в сім разів, і їхня популярність продовжує зростати.

"Через 15 років ми можемо опинитися в ситуації, коли в будинках буде так багато акумуляторів, що навіть батареї на сонячних фермах можуть стати нерентабельними", — прогнозує Гарроне.

Таким чином, успіх домашніх сонячних панелей несподівано поставив під загрозу цілу галузь, виявивши її слабке місце — відсутність гнучкості та систем зберігання.

