Сонячні панелі не потрібні: знайдено 10 000 000 кг дорогоцінного матеріалу для енергії

У США виявили велике родовище урану, який відіграє головну роль у розвитку ядерної енергетики. З його допомогою можна буде забезпечувати енергією великі регіони десятиліттями.

Це родовище є одним з найбільших у світі. З його допомогою США зможуть підвищити рівень енергетичної незалежності, відмовившись від іноземних, особливо, китайських, рішень, пише ecoticias.com.

Зелена енергетика набирає обертів, але є і свої мінуси. Наприклад, більшість сонячних панелей виробляються в Китаї, і не всі країни готові закуповувати ці пристрої там. До них належать і США. Також мінусом можна назвати і те, що тільки максимум 30% уловлюваної ними сонячної енергії конвертується в електричну.

Незважаючи на активний видобуток, копальня має значні запаси крана, тому, як стверджують автори матеріалу, це родовище може змінити енергетичну стратегію цілої країни.

Крім технічних досягнень і масштабів виробництва, це родовище є визначальним моментом у глобальній енергетичній стратегії. Адже такі родовища з високим вмістом урану рідкісні, а їхня ефективність не має собі рівних. Атомні електростанції зможуть покладатися на нього довгі роки, знижуючи залежність від імпорту.

Це відкриття прискорює розвиток ядерної енергетики в США і країнах-союзниках, знижує витрати галузей, що залежать від урану, і зміцнює геополітичне становище, контролюючи критично важливий ресурс.

Поки що одне безсумнівно: буквально у нас під ногами виявлено скарб, готовий змінити світ енергетики. Його оцінюють у 8,4 мільярда доларів.

Уран активно використовують як паливо в ядерній енергетиці, завдяки активній реакції поділу. Особливо цінний ізотоп урану-235. Саме його застосовують у ядерних реакторах для виробництва електроенергії після збагачення. Енергія видобувається шляхом розщеплення ядер урану під дією нейтронів.

