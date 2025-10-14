Ядерний реактор "у кожен дім": у США почнуть масово виробляти портативні мікрореактори

Стартап Radiant (Каліфорнія, США) побудує завод із масового виробництва портативних ядерних генераторів. Завод буде розташований на ділянках історичних майданчиків K-27 і K-29, де під час Другої світової війни збагачували уран.

Будівництво розпочнеться у 2026 році. Завод Radiant вироблятиме ядерні генератори Kaleidos вже до 2028 року в кількості 50 реакторів на рік, пише interestingengineering.com.

Radiant прагне використовувати унікальний досвід, інфраструктуру та робочу силу Ок-Ріджа для розроблення компактних, мобільних рішень у галузі ядерної енергетики.

Майданчики K-27 і K-29, де буде побудовано новий завод, колись були місцем розташування великих установок зі збагачення урану, які зіграли вирішальну роль у розробці перших у світі атомних бомб. Газодифузійний завод в Ок-Ріджі пропрацював до кінця 1980-х років, після чого будівлі K-27 і K-29 було знесено в 2006 і 2016 роках.

Як влаштований ядерний мікрореактор Kaleidos

Мікрореактор Kaleidos: нове слово в ядерній енергетиці

Флагманський продукт Radiant, Kaleidos, — відмовостійкий ядерний мікрореактор потужністю 1 МВт, призначений для портативного електропостачання без необхідності постійної дозаправки. Компанія планує використовувати цей генератор у найрізноманітніших галузях: від енергопостачання віддалених населених пунктів і критично важливої інфраструктури до забезпечення енергетичної стійкості військових операцій і центрів обробки даних.

Компанія Radiant, заснована 2020 року, входить до числа зростаючої кількості компаній, які прагнуть зробити ядерну енергетику більш адаптивною і доступною. Вона вирізняється своєю орієнтацією на масове виробництво, яке зробить малі ядерні генератори такими ж гнучкими та економічними, як і традиційні енергосистеми.

Стартап планує почати випробування свого першого реактора у 2026 році, а потім почати впровадження обладнання у замовників у 2028 році. Очікується, що завод в Ок-Ріджі зіграє ключову роль у досягненні цих цілей.

