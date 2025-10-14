Ядерный реактор "в каждый дом": в США начнут массово производить портативные микрореакторы

Стартап Radiant (Калифорния, США) построит завод по массовому производству портативных ядерных генераторов. Завод будет расположен на участках исторических площадок K-27 и K-29, где во время Второй мировой войны обогащали уран.

Строительство начнется в 2026 году. Завод Radiant будет производить ядерные генераторы Kaleidos уже к 2028 году в количестве 50 реакторов в год, пишет interestingengineering.com.

Radiant стремится использовать уникальный опыт, инфраструктуру и рабочую силу Ок-Риджа для разработки компактных, мобильных решений в области ядерной энергетики.

Площадки K-27 и K-29, где будет построен новый завод, когда-то были местом расположения крупных установок по обогащению урана, сыгравших решающую роль в разработке первых в мире атомных бомб. Газодиффузионный завод в Ок-Ридже проработал до конца 1980-х годов, после чего здания K-27 и K-29 были снесены в 2006 и 2016 годах.

Как устроен ядерный микрореактор Kaleidos

Микрореактор Kaleidos: новое слово в ядерной энергетике

Флагманский продукт Radiant, Kaleidos, — отказоустойчивый ядерный микрореактор мощностью 1 МВт, предназначенный для портативного электроснабжения без необходимости постоянной дозаправки. Компания планирует использовать этот генератор в самых разных областях: от энергоснабжения удаленных населенных пунктов и критически важной инфраструктуры до обеспечения энергетической устойчивости военных операций и центров обработки данных.

Компания Radiant, основанная в 2020 году, входит в число растущего числа компаний, стремящихся сделать ядерную энергетику более адаптивной и доступной. Она отличается своей ориентацией на массовое производство, которое сделает малые ядерные генераторы такими же гибкими и экономичными, как и традиционные энергосистемы.

Стартап планирует начать испытания своего первого реактора в 2026 году, а затем начать внедрение оборудования у заказчиков в 2028 году. Ожидается, что завод в Ок-Ридже сыграет ключевую роль в достижении этих целей.

