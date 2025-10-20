Солнечные панели не нужны: найдены 10 000 000 кг драгоценного материала для энергии

В США обнаружили крупное месторождение урана, который играет главную роль в развитии ядерной энергетики. С его помощью можно будет снабжать энергией крупные регионы десятилетиями.

Данное месторождение является одним из самых крупных в мире. С его помощью США смогут повысить уровень энергетической независимости, отказавшись от иностранных, особенно, китайских, решений, пишет ecoticias.com.

Зеленая энергетика набирает обороты, но есть и свои минусы. Например, большинство солнечных панелей производятся в Китае, и не все страны готовы закупать эти устройства там. К ним относятся и США. Также минусом можно назвать и то, что только максимум 30% улавливаемой ими солнечной энергии конвертируется в электрическую.

Несмотря на активную добычу, рудник обладает внушительными запасами крана, поэтому, как утверждают авторы материала, это месторождение может изменить энергетическую стратегию целой страны.

Помимо технических достижений и масштабов производства, это месторождение представляет собой определяющий момент в глобальной энергетической стратегии. Ведь такие месторождения с высоким содержанием урана редки, а их эффективность не имеет себе равных. Атомные электростанции смогут полагаться на него долгие годы, снижая зависимость от импорта.

Это открытие ускоряет развитие ядерной энергетики в США и странах-союзниках, снижает затраты отраслей, зависящих от урана, и укрепляет геополитическое положение, контролируя критически важный ресурс.

Пока что одно несомненно: буквально у нас под ногами обнаружено сокровище, готовое изменить мир энергетики. Оно оценивается в 8,4 миллиарда долларов.

Уран активно используется в качестве топлива в ядерной энергетике, благодаря активной реакции деления. Особенно ценен изотоп урана-235. Именно его применяют в ядерных реакторах для производства электроэнергии после обогащения. Энергия добывается путем расщеплении ядер урана под действием нейтронов.

Ранее мы писали о том, что в США начнут массово производить портативные микрореакторы. Стартап Radiant построит завод по массовому производству портативных ядерных генераторов. Завод будет расположен на участках исторических площадок K-27 и K-29, где во время Второй мировой войны обогащали уран.