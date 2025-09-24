Генерируют энергию там, где другие не могут: созданы прорывные солнечные панели (фото)

Исследователи из Многопрофильного основного института энергетики будущего (MCIFE) в Южной Корее создали солнечный элемент, способный генерировать электроэнергию с эффективностью 21% в подводной среде.

Для создания нового поликристаллического солнечного элемента ученые использовали интерфейс полупроводник-вода, который улучшает поглощение света, одновременно уменьшая отражение от поверхности и обеспечивая защиту от повреждений под водой. Об этом пишет pv magazine.

Сообщается, что солнечный элемент был изготовлен со слоем оксида галлия (Ga2O3) толщиной 2,3 нм, который является материалом с большой запрещенной зоной, высокой прозрачностью, химической стойкостью и превосходными свойствами пассивации поверхности.

Как объясняют исследователи, этот слой может одновременно служить пассивационным слоем, защитным барьером и антибликовым покрытием. Это позволяет улучшить солнечные элементы, выходящие за пределы традиционных конструкций.

Солнечные элементы в корпусе для подводного использования Фото: CC BY 4.0

Кроме того, Ga2O3 работает как прочный защитный слой, особенно в водных средах. Это помогает уменьшить деградацию в результате химических реакций, тем самым улучшая долгосрочную стабильность, устойчивость к окислению и эластичность солнечных элементов.

Исследования показали, что добавление слоя оксида галлия значительно усиливает фототок как в воздушной, так и в водной среде. Это открытие может быть полезным для разработки подводных устройств, питающихся солнечной энергией.

"Хотя существуют трудности и ограничения, полученные результаты показывают, что существует огромный потенциал для технологии солнечных фотоэлектрических элементов в подводных датчиках или устройствах мониторинга, а также в различных других коммерческих и оборонных применениях с современной силовой электроникой", — отметили ученые.

Напомним, плавучие солнечные электростанции производят на 10-15% больше электроэнергии благодаря естественному охлаждению.

Фокус также сообщал, что ученые создали молекулярное покрытие для органических солнечных панелей, которое выводит технологию на новый уровень.