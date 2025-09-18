Солнечные панели "на воде" заработали в разы эффективнее обычных: что с ними сделали

Инженеры значительно повысили эффективность солнечных панелей, просто переместив их с суши на воду. Плавучие солнечные электростанции не только решают проблему дефицита земли, но и вырабатывают на 10-15% больше электроэнергии благодаря естественному охлаждению.

Технология быстро набирает популярность во всем мире, предлагая уникальные преимущества, которых нет у традиционных наземных систем, пишет A1 Solar Store.

Главный недостаток любой солнечной панели — потеря эффективности при нагреве. Каждый градус выше 25°C снижает выработку примерно на 0,4-0,5%. Летом на суше панели могут раскаляться, что значительно уменьшает их производительность. Размещение же на воде кардинально меняет ситуацию.

Вода действует как огромный естественный радиатор, постоянно охлаждая работающие фотоэлементы. По данным, полученным с действующих плавучих СЭС, панели на воде в среднем на 6-15°C холоднее, чем их наземные аналоги. Этот охлаждающий эффект напрямую транслируется в прирост производительности:

В Сингапуре прирост эффективности составил 5-15% .

. В Нидерландах — 10-12% .

. В Калифорнии — 8-14%.

Таким образом, "секрет" повышенной эффективности кроется не в изменении самих панелей, а в использовании естественных свойств окружающей среды.

Дополнительные преимущества

Помимо роста выработки, плавучие электростанции решают еще две важные проблемы. Во-первых, они не занимают ценную землю, которую можно использовать для сельского хозяйства или строительства. В густонаселенных странах, таких как Япония или Сингапур, это критический фактор.

Во-вторых, массивы панелей создают тень, которая значительно (до 70%) сокращает испарение воды с поверхности водоемов. В засушливых регионах это позволяет экономить миллиарды галлонов пресной воды, которая остается доступной для орошения или других нужд. Несмотря на то, что первоначальная стоимость установки плавучих систем на 15-25% выше, чем у наземных, повышенная производительность и дополнительные выгоды часто оправдывают эти вложения в долгосрочной перспективе.

