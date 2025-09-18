Сонячні панелі "на воді" запрацювали в рази ефективніше за звичайні: що з ними зробили

Інженери значно підвищили ефективність сонячних панелей, просто перемістивши їх із суші на воду. Плавучі сонячні електростанції не тільки розв'язують проблему дефіциту землі, а й виробляють на 10-15% більше електроенергії завдяки природному охолодженню.

Технологія швидко набирає популярність у всьому світі, пропонуючи унікальні переваги, яких немає у традиційних наземних систем, пише A1 Solar Store.

Головний недолік будь-якої сонячної панелі — втрата ефективності при нагріванні. Кожен градус вище 25°C знижує вироблення приблизно на 0,4-0,5%. Влітку на суші панелі можуть розжарюватися, що значно зменшує їхню продуктивність. Розміщення ж на воді кардинально змінює ситуацію.

Вода діє як величезний природний радіатор, постійно охолоджуючи працюючі фотоелементи. За даними, отриманими з діючих плавучих СЕС, панелі на воді в середньому на 6-15°C холодніші, ніж їхні наземні аналоги. Цей охолоджувальний ефект безпосередньо транслюється в приріст продуктивності:

У Сінгапурі приріст ефективності склав 5-15% .

. У Нідерландах — 10-12% .

. У Каліфорнії — 8-14%.

Таким чином, "секрет" підвищеної ефективності криється не у зміні самих панелей, а у використанні природних властивостей навколишнього середовища.

Додаткові переваги

Крім зростання вироблення, плавучі електростанції вирішують ще дві важливі проблеми. По-перше, вони не займають цінну землю, яку можна використовувати для сільського господарства або будівництва. У густонаселених країнах, таких як Японія або Сінгапур, це критичний фактор.

По-друге, масиви панелей створюють тінь, яка значно (до 70%) скорочує випаровування води з поверхні водойм. У посушливих регіонах це дає змогу економити мільярди галонів прісної води, яка залишається доступною для зрошення або інших потреб. Незважаючи на те, що початкова вартість встановлення плавучих систем на 15-25% вища, ніж у наземних, підвищена продуктивність і додаткові вигоди часто виправдовують ці вкладення в довгостроковій перспективі.

