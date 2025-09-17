Будинок із сонячними панелями: що треба знати, якщо зважилися на таку покупку

Сонячні панелі стають дедалі популярнішими. Вони знижують витрати на електрику і роблять господаря менш залежним від звичайної мережі. Здавалося б, можна відразу купити будинок з уже встановленими сонячними панелями. Але не все так просто.

Сонячні панелі ще й суттєво підвищують вартість нерухомості, нагадує slashgear.com. Експерти видання дають рекомендації, на що слід звернути увагу, якщо ви — потенційний покупець.

Насамперед перевірте стан сонячних панелей загалом. Що вони старші, то вища ймовірність виходу системи з ладу. Більшість панелей можуть прослужити приблизно 25 років. Втім, їх можна використовувати і після закінчення терміну служби. Взагалі, сонячні панелі зазвичай зношуються повільно, на 1–3% на рік, але це може залежати і від погодних умов.

Будьте уважні й до деталей — особливо до акумуляторів та інверторів, адже вони зношуються швидше, ніж самі панелі. Термін служби рядкових інверторів зазвичай становить 10–15 років, а акумуляторів — 5–15 років.

Якщо ви купуєте будинок з 15-річною сонячною системою, врахуйте, що вам, можливо, доведеться закласти в бюджет і статтю витрат на ремонт. Регулярне обслуговування — це запорука ефективності та довговічності системи, тож попросіть продавця надати детальну інформацію про ремонт і технічне обслуговування.

Щоб зрозуміти, скільки ви можете заощадити на електриці, попросіть продавця надати вам рахунки за комунальні послуги за минулі періоди. Це наочно продемонструє потенційну економію і дасть зрозуміти, скільки сонячних панелей необхідно для забезпечення вашого будинку електроенергією.

Обов'язково перевірте гарантійні зобов'язання на панелі та інвертор. Гарантія на сонячні панелі зазвичай становить від 10 до 30 років, а гарантія на інвертори — від 10 до 25 років. Причому бажано, щоб усі гарантії можна було передати вам як новому власнику будинку.

