Дом с солнечными панелями: что надо знать, если решились на такую покупку

Солнечные панели становятся все более популярными. Они снижают расходы на электричество и делают хозяина менее зависимым от обычной сети. Казалось бы, можно сразу купить дом с уже установленными солнечными панелями. Но не все так просто.

Солнечные панели еще и существенно повышают стоимость недвижимости, напоминает slashgear.com. Эксперты издания дают рекомендации, на что следует обратить внимание, если вы – потенциальный покупатель.

Прежде всего, проверьте состояние солнечных панелей в целом. Чем они старше, тем выше вероятность выхода системы из строя. Большинство панелей могут прослужить около 25 лет. Впрочем, их можно использовать и после окончания срока службы. Вообще, солнечные панели обычно изнашиваются медленно, на 1-3% в год, но это может зависеть и от погодных условий.

Будьте внимательны и к деталям – особенно к аккумуляторам и инверторам, ведь они изнашиваются быстрее, чем сами панели. Срок службы строчных инверторов обычно составляет 10-15 лет, а аккумуляторов – 5–15 лет.

Если вы покупаете дом с 15-летней солнечной системой, учтите, что вам, возможно, придется заложить в бюджет и статью расходов на ремонт. Регулярное обслуживание – это залог эффективности и долговечности системы, так что попросить продавца предоставить подробную информацию о ремонте и техническом обслуживании.

Чтобы понять, сколько вы можете сэкономить на электричестве, попросите продавца предоставить вам счета за коммунальные услуги за прошлые периоды. Это наглядно продемонстрирует потенциальную экономию и даст понять, сколько солнечных панелей необходимо для обеспечения вашего дома электроэнергией.

Обязательно проверьте гарантийные обязательства на панели и инвертор. Гарантия на солнечные панели обычно составляет от 10 до 30 лет, а гарантия на инверторы – от 10 до 25 лет. Причем желательно, чтобы все гарантии можно было передать вам как новому владельцу дома.

