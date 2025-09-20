Китайские ученые обнаружили у солнечных панелей необычное свойство: речь не об энергии

Гигантские солнечные электростанции не только производят энергию, но и положительно влияют на землю под собой. Панели создают уникальный микроклимат, который способствует охлаждению почвы, удержанию влаги и даже восстановлению растительности в пустынях.

Солнечные фермы в засушливых регионах незаметно меняют местные ландшафты, пишет Glass Almanac. Этот эффект — еще одно преимущество "зеленой" инфраструктуры для природных экосистем.

Как панели меняют климат под собой

Физика этого явления довольно проста. Ряды солнечных панелей отбрасывают тень, которая защищает землю от прямых солнечных лучей. Это способствует ряду благоприятных процессов:

Снижение температуры: почва под панелями в течение дня значительно холоднее, чем на открытых участках. Ночью же она, наоборот, немного теплее, что сглаживает резкие температурные колебания.

Сохранение влаги: тень замедляет испарение, позволяя драгоценной влаге дольше оставаться в почве. Полевые эксперименты в Китае уже зафиксировали измеримое увеличение влажности почвы под массивами панелей.

Защита от ветра: конструкции также служат барьером от ветра, снижая эрозию и стресс для хрупких растений.

Потенциал для восстановления земель

Эти, казалось бы, незначительные изменения создают более подходящие условия для жизни. Исследование одного из крупнейших фотоэлектрических парков в КНР показало, что микросреда под панелями оказалась заметно здоровее, чем за его пределами. Анализ десятков показателей, от химии почвы до микробной жизни, подтвердил положительную динамику.

Это не означает, что солнечные фермы могут в одночасье превратить пустыню в цветущий сад. Однако они могут послужить инструментом для микровосстановления, особенно если проектировать установки с умом: правильно подбирать расстояние между рядами, учитывать направление стока воды и сезонные ритмы при обслуживании. В результате солнечные парки способны выступать не только электростанциями, но и подспорьем для развития хрупких экосистем, помогая земле под ними "дышать" чуть свободнее.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели оказались токсичными. Перовскитовые ячейки обещают прорыв в эффективности панелей. Однако в их производстве применяются токсичные химикаты, что несовместимо с имиджем "зеленой" энергетики. Проблему смогли устранить исследователи, приблизив технологию к коммерциализации.