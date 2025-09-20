Китайські вчені виявили у сонячних панелей незвичну властивість: мова не про енергію

Гігантські сонячні електростанції не лише виробляють енергію, а й позитивно впливають на землю під собою. Панелі створюють унікальний мікроклімат, який сприяє охолодженню ґрунту, утриманню вологи і навіть відновленню рослинності в пустелях.

Сонячні ферми в посушливих регіонах непомітно змінюють місцеві ландшафти, пише Glass Almanac. Цей ефект — ще одна перевага "зеленої" інфраструктури для природних екосистем.

Як панелі змінюють клімат під собою

Фізика цього явища досить проста. Ряди сонячних панелей відкидають тінь, яка захищає землю від прямих сонячних променів. Це сприяє низці сприятливих процесів:

ґрунт під панелями протягом дня значно холодніший, ніж на відкритих ділянках. Вночі ж він, навпаки, трохи тепліший, що згладжує різкі температурні коливання. Збереження вологи: тінь уповільнює випаровування, дозволяючи дорогоцінній волозі довше залишатися в ґрунті. Польові експерименти в Китаї вже зафіксували вимірне збільшення вологості ґрунту під масивами панелей.

тінь уповільнює випаровування, дозволяючи дорогоцінній волозі довше залишатися в ґрунті. Польові експерименти в Китаї вже зафіксували вимірне збільшення вологості ґрунту під масивами панелей. Захист від вітру: конструкції також служать бар'єром від вітру, знижуючи ерозію і стрес для тендітних рослин.

Потенціал для відновлення земель

Ці, здавалося б, незначні зміни створюють більш сприятливі умови для життя. Дослідження одного з найбільших фотоелектричних парків у КНР показало, що мікросередовище під панелями виявилося помітно здоровішим, ніж за його межами. Аналіз десятків показників, від хімії ґрунту до мікробного життя, підтвердив позитивну динаміку.

Це не означає, що сонячні ферми можуть відразу перетворити пустелю на квітучий сад. Однак вони можуть послужити інструментом для мікровідновлення, особливо якщо проєктувати установки з розумом: правильно підбирати відстань між рядами, враховувати напрямок стоку води і сезонні ритми при обслуговуванні. У результаті сонячні парки здатні виступати не тільки електростанціями, а й підмогою для розвитку тендітних екосистем, допомагаючи землі під ними "дихати" трохи вільніше.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі виявилися токсичними. Перовскітові комірки обіцяють прорив в ефективності панелей. Однак у їх виробництві застосовуються токсичні хімікати, що несумісне з іміджем "зеленої" енергетики. Проблему змогли усунути дослідники, наблизивши технологію до комерціалізації.