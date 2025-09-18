Сонячні панелі виявилися токсичними: чи шкодять вони людям, пояснили вчені

Перовскітові комірки обіцяють прорив в ефективності панелей. Однак у їхньому виробництві застосовуються токсичні хімікати, що несумісне з іміджем "зеленої" енергетики. Проблему змогли усунути дослідники, наблизивши технологію до комерціалізації.

Експерти з Південної Кореї розробили екологічно чистий виробничий процес з використанням біорозчинників, а знайти оптимальні умови їм допоміг штучний інтелект, пише Tech Xplore.

Перовскітові сонячні елементи мають теоретичну ефективність у 34%, що перевершує традиційні кремнієві панелі. Однак на шляху до їх практичного впровадження стояла серйозна перешкода: токсичний розчинник диметилформамід (ДМФ), необхідний для їх виготовлення. Речовина не тільки шкодить екології, а й робить виробництво дорожчим, вимагаючи спеціальних заходів безпеки.

Вчені вирішили відмовитися від отруйного ДМФ на користь безпечних розчинників на біологічній основі, таких як гамма-валеролактон (GVL) і етилацетат (EA). Однак просто замінити одну речовину іншою було недостатньо — потрібно було знайти ідеальні умови самого процесу, щоб зберегти високу ефективність осередків.

Важливу роль у цьому зіграв штучний інтелект. Дослідники застосували технологію зворотного інжинірингу на основі ШІ. Проаналізувавши величезний масив експериментальних даних, нейромережа визначила оптимальні умови для нового процесу, що дають змогу одночасно підвищити ефективність, мінімізувати витрати і вуглецевий слід.

"ШІ знайшов умови, які раніше вважалися неможливими, оптимізувавши сам процес", — заявив професор Джихун Хан. Результати, запропоновані ШІ, потім перевірили під час реальних експериментів.

У підсумку такий спосіб виробництва став безпечним, а також приніс вражаючі економічні вигоди: вартість виготовлення перовскитових осередків знизилася вдвічі, а вплив на клімат — більш ніж на 80%. Це відкриття здатне усунути останній бар'єр на шляху до масового виробництва дешевих, надефективних і по-справжньому екологічно чистих сонячних панелей.

