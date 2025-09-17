Учені закликали відмовитися від звичайних сонячних панелей: уже є краща технологія

Сонячні дерева можуть замінити традиційні панелі і врятувати планету від масштабної вирубки лісів, генеруючи не менше енергії.

Співробітники Морського інституту Південної Кореї використали тривимірне геопросторове моделювання, щоб продемонструвати можливість виробництва чистої електроенергії в прибережних регіонах країни з використанням альтернативних джерел. Результати дослідження опубліковано на сайті Scientific Reports.

Виробництво відновлюваної енергії часто стикається з вирубкою лісів. На узбережжі Південної Кореї будівництво традиційної сонячної електростанції потужністю 1 МВт у регіоні потребувало вирубки 98% дерев.

Навпаки, моделювання установки сонячних дерев показало зовсім інший сценарій: для вироблення тієї ж потужності знадобилося б лише від 63 до 87 установок, що дало б змогу зберегти до 99% лісу. Такий метод забезпечує подвійну вигоду: виробництво електроенергії та збереження лісами своїх ключових функцій, таких як поглинання вуглекислого газу і захист ґрунту від ерозії.

Ліс у Південній Кореї до будівництва сонячної електростанції Фото: Scientific Reports Сонячна ферма в Південній Кореї після вирубки лісу Фото: Scientific Reports

Сонячне дерево — це конструкція, що імітує форму дерева, з фотоелектричними елементами. Прототип, встановлений у Сеулі, сягає висоти майже 5 метрів і оснащений 35 сонячними панелями на сталевих "гілках". Кожна з них може генерувати до 15,8 кВт, чого достатньо для забезпечення кількох будинків.

Продумана конструкція сонячних дерев не тільки піднімає панелі для кращого уловлювання світла, а й дає змогу світлу досягати землі, зберігаючи первісну рослинність. Дослідники запевняють, що їх можна встановлювати в громадських місцях, наприклад, у парках, щоб створювати тінь і живити ліхтарі.

Сонячні дерева — доволі нова технологія, тому вартість їхнього будівництва наразі вища, ніж у плоских панелей, через необхідність посилених конструкцій. Крім того, не існує міжнародних стандартів, які б підтверджували їхню стійкість до таких факторів довкілля, як вітер чи сніг, а виробників майже немає.

Проте технологія має великі перспективи стати економічно вигідним довгостроковим вкладенням у невеликих країнах, таких як Південна Корея. Дослідження показує, що це допоможе забезпечити жителів енергією без значної шкоди для навколишнього середовища.

Раніше писали, як сонячний сад в Австралії виробляє 1,7 мВт енергії. Його зробили за прикладом схожої електростанції в Сіднеї, що дає 555 кВт енергії.

Існує також технологія Aeroleaf, яка генерує енергію сонця і вітру одночасно. Пристрій виробляє до 36 000 кВт*год на рік.