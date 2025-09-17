Ученые призвали отказаться от обычных солнечных панелей: уже есть технология лучше

Солнечные деревья могут заменить традиционные панели и спасти планету от масштабной вырубки лесов, генерируя не меньше энергии.

Related video

Сотрудники Морского института Южной Кореи использовало трехмерное геопространственное моделирование, чтобы продемонстрировать возможность производства чистой электроэнергии в прибрежных регионах страны с использованием альтернативных источников. Результаты исследования опубликованы на сайте Scientific Reports.

Производство возобновляемой энергии часто сталкивается с вырубкой лесов. На побережье Южной Кореи строительство традиционной солнечной электростанции мощностью 1 МВт в регионе потребовало вырубки 98% деревьев.

Напротив, моделирование установки солнечных деревьев показало совершенно иной сценарий: для выработки той же мощности понадобилось бы всего от 63 до 87 установок, что позволило бы сохранить до 99% леса. Такой метод обеспечивает двойную выгоду: производство электроэнергии и сохранение лесами своих ключевых функций, таких как поглощение углекислого газа и защита почвы от эрозии.

Лес в Южной Корее до строительства солнечной электростанции Фото: Scientific Reports Солнечная ферма в Южной Корее после вырубки леса Фото: Scientific Reports

Солнечное дерево — это конструкция, имитирующая форму дерева, с фотоэлектрическими элементами. Прототип, установленный в Сеуле, достигает высоты почти 5 метров и оснащен 35 солнечными панелями на стальных "ветвях". Каждая из них может генерировать до 15,8 кВт, чего достаточно для обеспечения нескольких домов.

Продуманная конструкция солнечных деревьев не только приподнимает панели для лучшего улавливания света, но и позволяет свету достигать земли, сохраняя первоначальную растительность. Исследователи уверяют, что их можно устанавливать в общественных местах, например, в парках, чтобы создавать тень и питать фонари.

Солнечные деревья — довольно новая технология, поэтому стоимость их строительства сейчас выше, чем у плоских панелей, из-за необходимости усиленных конструкций. Кроме того, не существует международных стандартов, подтверждающих их устойчивость к таким факторам окружающей среды , как ветер или снег, а производителей почти нет.

Тем не менее технология имеет большие перспективы стать экономически выгодным долгосрочным вложениям в небольших странах, таких как Южная Корея. Исследование показывает, что это поможет обеспечить жителей энергией без значительного ущерба для окружающей среды.

Ранее писали, как солнечный сад в Австралии производит 1,7 мВт энергии. Его сделали по примеру похожей электростанции в Сиднее, дающей 555 кВт энергии.

Cуществует также технология Aeroleaf, которая генерирует энергию солнца и ветра одновременно. Устройство вырабатывает до 36 000 кВт*ч в год.