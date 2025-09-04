Солнечный сад приносит 1,7 мВт энергии: как работает необычная технология из Австралии

В Австралии возводят так называемый солнечный сад. Это решение было принято после успеха запуска первого подобного проекта в жилом комплексе в Сиднее.

Related video

Первый сад Sydney Solar с солнечными деревьями обеспечивает 555 кВт чистой энергии для 29-ти частных и коммерческих потребителей. Правительство выделило около 340 млн долларов на проект, который рассчитан на производство 1,7 мВт, что обеспечит электроэнергией 170 домов. пишет ecoticias.com.

Как работают солнечные деревья

Особенностью солнечных деревьев является искусственный фотосинтез, который копирует процесс преобразования растениями воды, солнечного света и CO₂ в энергию. В ходе этого процесса повышается энергоэффективность.

Австралия всегда считалась крупнейшим в мире экспортером угля, и страна стала известна своей ролью в производстве голубого водорода путем улавливания углерода, а также природного газа. Оба источника энергии, которые обычно ассоциируются с Австралией, подверглись резкой критике за их углеродный след и долгосрочную устойчивость.

Именно поэтому Австралия сейчас демонстрирует свою способность участвовать в создании общественных солнечных садов, включая проект Sydney Solar, который бросает вызов традиционным видам топлива и позволяет:

обеспечить низкую стоимость энергии для жителей и малого бизнеса.

Производить энергию с нулевым уровнем выбросов с мгновенным воздействием на местные сети.

Отказаться от инфраструктуры, требующей дорогостоящего обслуживания.

Что известно о проекте Sydney Solar

Этот общественный проект солнечной энергетики предназначен для австралийцев, которые не могли установить панели на крышах из-за финансовых, юридических или даже инженерных проблем. Благодаря этой инициативе граждане получат возможность воспользоваться выгодным с финансовой точки зрения решением в области чистой энергии.

Абоненты будут получать солнечную энергию по цене 0,02 доллара за кВт*ч в счетах за электроэнергию. Каждый солнечный сад также создаст новые рабочие места. Солнечная электростанция нового типа направлена ​​на то, чтобы побудить людей к поиску более экологичных решений.

Австралия имеет амбициозные планы установить 1,9 млн солнечных панелей в год к 2026 году, поскольку страна запускает свой самый масштабный проект в истории.

Ранее мы писали, что Китай теряет миллиарды долларов из-за солнечных панелей. Страна пытается обуздать избыточные мощности и жесткие ценовые ограничения в солнечной энергетике, в то время как крупнейшие производители несут миллиардные убытки.