Сонячний сад приносить 1,7 мВт енергії: як працює незвичайна технологія з Австралії

В Австралії зводять так званий сонячний сад. Це рішення було ухвалено після успіху запуску першого подібного проекту в житловому комплексі в Сіднеї.

Перший сад Sydney Solar із сонячними деревами забезпечує 555 кВт чистої енергії для 29-ти приватних і комерційних споживачів. Уряд виділив близько 340 млн доларів на проєкт, який розрахований на виробництво 1,7 мВт, що забезпечить електроенергією 170 будинків. пише ecoticias.com.

Як працюють сонячні дерева

Особливістю сонячних дерев є штучний фотосинтез, який копіює процес перетворення рослинами води, сонячного світла і CO₂ в енергію. Під час цього процесу підвищується енергоефективність.

Австралія завжди вважалася найбільшим у світі експортером вугілля, і країна стала відома своєю роллю у виробництві блакитного водню шляхом уловлювання вуглецю, а також природного газу. Обидва джерела енергії, які зазвичай асоціюються з Австралією, зазнали різкої критики за їхній вуглецевий слід і довгострокову стійкість.

Саме тому Австралія зараз демонструє свою здатність брати участь у створенні громадських сонячних садів, включно з проєктом Sydney Solar, що кидає виклик традиційним видам палива і дає змогу:

забезпечити низьку вартість енергії для жителів і малого бізнесу.

Виробляти енергію з нульовим рівнем викидів з миттєвим впливом на місцеві мережі.

Відмовитися від інфраструктури, що вимагає дорогого обслуговування.

Що відомо про проєкт Sydney Solar

Цей громадський проєкт сонячної енергетики призначений для австралійців, які не могли встановити панелі на дахах через фінансові, юридичні або навіть інженерні проблеми. Завдяки цій ініціативі громадяни отримають можливість скористатися вигідним з фінансового погляду рішенням у сфері чистої енергії.

Абоненти отримуватимуть сонячну енергію за ціною 0,02 долара за кВт*год у рахунках за електроенергію. Кожен сонячний сад також створить нові робочі місця. Сонячна електростанція нового типу спрямована на те, щоб спонукати людей до пошуку більш екологічних рішень.

Австралія має амбітні плани встановити 1,9 млн сонячних панелей на рік до 2026 року, оскільки країна запускає свій наймасштабніший проєкт в історії.

Раніше ми писали, що Китай втрачає мільярди доларів через сонячні панелі. Країна намагається приборкати надлишкові потужності та жорсткі цінові обмеження в сонячній енергетиці, тоді як найбільші виробники зазнають мільярдних збитків.