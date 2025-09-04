Китай втрачає мільярди доларів через сонячні панелі: що не так із популярним джерелом енергії

Китай намагається приборкати надлишкові потужності та жорсткі цінові обмеження в сонячній енергетиці, тоді як найбільші виробники зазнають мільярдних збитків.

За даними фінансової компанії Wind, шість найбільших китайських виробників сонячних осередків і панелей за перше півріччя 2025-го зазнали вдвічі більших збитків — до 20,2 млрд юанів (2,8 млрд доларів США) порівняно з аналогічним періодом минулого року. І всі, крім одного, повідомили про те, що збитки продовжують зростати, пише ft.com.

Збитки, про які повідомляє видання, можна порівняти з рекордними прибутками у 2022 і 2023 роках.

Сонячна енергетика — одна з галузей, що викликають стурбованість офіційного Пекіна. Причиною тому є "інволюція", яка передбачає надлишкове виробництво, що підживлює падіння цін. Це явище в КНР посилило дефляційний тиск і вплинуло на зростання напруженості у відносинах із торговельними партнерами, оскільки компанії-виробники переорієнтуються на експорт своєї продукції, йдеться в матеріалі.

На думку міністра промисловості Лі Лечена, 14 найбільших китайських компаній мають "рішуче присікати" безладну конкуренцію і прискорити закриття невикористовуваних заводів.

Китай контролює близько 90% світових потужностей з виробництва сонячних елементів і може похвалитися найпередовішими технологіями в галузі. Країна має намір замінити імпорт викопного палива вітчизняною відновлюваною енергією, але швидке падіння доходів виявило нездатність Пекіна контролювати хід цінової війни. За даними Natixis, торік заводи в Китаї виробили 588 гігават сонячних елементів, що перевищує внутрішній попит у 277 ГВт і закордонний попит у 174 ГВт. За даними Goldman Sachs, коефіцієнт завантаження китайських заводів з виробництва сонячних модулів становив лише 54%.

