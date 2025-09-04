Китай теряет миллиарды долларов из-за солнечных панелей: что не так с популярным источником энергии

Китай пытается обуздать избыточные мощности и жесткие ценовые ограничения в солнечной энергетике, в то время как крупнейшие производители несут миллиардные убытки.

По данным финансовой компании Wind, шесть крупнейших китайских производителей солнечных ячеек и панелей за первое полугодие 2025-го понесли в два раза больше убытков — до 20,2 млрд юаней (2,8 млрд долларов США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И все, кроме одного, сообщили о том, что убытки продолжают расти, пишет ft.com.

Убытки, о которых сообщает издание, сопоставимы с рекордными прибылями в 2022 и 2023 годах.

Солнечная энергетика — одна из отраслей, вызывающих обеспокоенность официального Пекина. Причиной тому является "инволюция", которая подразумевает избыточное производство, подпитывающее падение цен. Это явление в КНР усилило дефляционное давление и повлияло на рост напряженности в отношениях с торговыми партнерами, поскольку компании-производители переориентируются на экспорт своей продукции, говорится в материале.

По мнению министра промышленности Ли Лэчэна, 14 крупнейших китайских компаний должны "решительно пресекать" беспорядочную конкуренцию и ускорить закрытие неиспользуемых заводов.

Китай контролирует около 90% мировых мощностей по производству солнечных элементов и может похвастаться самыми передовыми технологиями в отрасли. Страна намерена заменить импорт ископаемого топлива отечественной возобновляемой энергией, но быстрое падение доходов выявило неспособность Пекина контролировать ход ценовой войны. По данным Natixis, в прошлом году заводы в Китае произвели 588 гигаватт солнечных элементов, что превышает внутренний спрос в 277 ГВт и зарубежный спрос в 174 ГВт. По данным Goldman Sachs, коэффициент загрузки китайских заводов по производству солнечных модулей составил всего 54%.

