Китай установил в 2025 году больше солнечных панелей, чем весь остальной мир вместе взятый

Установка солнечных электростанций в мире бьет рекорды в 2025 году. В первом полугодии появилось 380 ГВт новых солнечных мощностей — рост на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из них 256 ГВт установил Китай.

Related video

Для сравнения, отметка в 350 ГВт была достигнута в сентябре прошлого года. В этом году этот рубеж был достигнут в июне. Такие темпы подтверждают статус солнечной энергетики как самого быстрорастущего источника электроэнергии в мире. В 2024 году мировая выработка солнечной энергии выросла на 28% (+469 тераватт-часов) по сравнению с 2023 годом, что превышает темпы роста любого другого источника энергии, пишет electrek.co.

Николас Фулгум, старший аналитик из аналитического центра Ember сказал, что ежегодно количество солнечных электростанций стремительно растет. В условиях нестабильности энергетических рынков солнечная энергия предлагает электроэнергию, которую можно выпустить с рекордной скоростью для удовлетворения растущего спроса, независимо от глобальных цепочек поставок ископаемого топлива.

Доминирование Китая в солнечной энергетике

Китай лидирует в этой отрасли с большим отрывом, сообщает СМИ. В первой половине 2025 года страна установила в 2 раза больше солнечных мощностей, чем все остальные страны мира вместе взятые, что составило 67% от общего объема новых мощностей. Это больше, чем 54% за аналогичный период прошлого года.

Компании завершили проекты до вступления в силу новых правил компенсации за ветро- и солнечную энергетику в июне, что и способствовало резкому росту. Хотя это может привести к замедлению роста во второй половине года, новые требования к закупкам чистой энергии для промышленности и оптимистичные прогнозы Китайской ассоциации солнечной энергетики (CPIA) предполагают, что 2025 год все же превзойдет показатель 2024 года, говорится в материале.

Солнечная энергетика в мире

Другие страны также активно наращивают мощности солнечной энергетики. Так, в первой половине 2025 года они ввели в эксплуатацию, по оценкам, 124 ГВт, что на 15% больше, чем годом ранее.

Индия заняла второе место с 24 ГВт, что на 49% больше, чем 16 ГВт в прошлом году.

США заняли третье место с 21 ГВт, что на 4% больше, чем годом ранее, несмотря на определенные шаги администрации президента Трампа по сдерживанию развития "зеленой" энергетики.

В Германии и Бразилии наблюдалось небольшое снижение, в то время как остальной мир прирастил на 65 ГВт, что на 22% больше, чем в 2024 году.

Африканский рынок солнечной энергетики также демонстрирует оживление. За последний год континент импортировал из Китая на 60% больше солнечных панелей, хотя отсутствие надежных данных об установке затрудняет отслеживание истинных темпов развертывания.

Ранее мы писали о том, что ЕС призывает "отказаться" от солнечных панелей. Европейские экономисты считают, что солнечная энергетика Европы потерпела поражение в конкуренции с Китаем, поэтому стоит оставить эту отрасль, сосредоточившись на других важных секторах.