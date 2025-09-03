В ЕС призывают "отказаться" от солнечных панелей: виноваты производители из Китая

Европейские экономисты считают, что солнечная энергетика Европы потерпела поражение в конкуренции с Китаем, поэтому стоит оставить эту отрасль, сосредоточившись на других важных секторах.

Группа французских и немецких экспертов призвала ЕС определить, какие отрасли промышленности стоит поддерживать в условиях китайской конкуренции, и смело отказаться от тех, где битва уже проиграна, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Французский экономист Жан Пизани-Ферри отметил, что китайская солнечная промышленность значительно опережает европейскую, поэтому это одна из технологий, где нужно признать поражение. По его мнению, это не является большой проблемой, поскольку солнечные панели не создают зависимости, в отличие от газа, который нужен ежедневно.

"В Европе больше нет индустрии солнечных панелей", — заявил Пизани-Ферри, — "Следовательно, это технология, в которой мы должны признать, что проиграли битву".

По словам экономистов, Европе стоит защитить такие чувствительные сектора, как оборона, космос и робототехника, оставляя при этом развитые отрасли промышленности открытыми для дешевого китайского импорта. Они также одобряют китайские инвестиции в критически важные технологии, такие как аккумуляторы, при условии их совместного использования.

Как отмечают в издании, Париж и Берлин пообещали "усилить конкурентоспособность европейской аккумуляторной промышленности" и работать над созданием общеблоковой схемы преференций "в ключевых и критически важных стратегических сферах промышленного производства, включая государственные закупки".

Напомним, Министерство промышленности Китая провело встречу с представителями солнечной энергетики, призывая их уменьшить избыточные мощности и смягчить чрезмерную конкуренцию.

Фокус также сообщал, что быстрое распространение солнечных панелей в Пакистане привело к росту счетов за электроэнергию для бедных слоев населения.