В ЄС закликають "відмовитися" від сонячних панелей: винні виробники з Китаю

Європейські економісти вважають, що сонячна енергетика Європи зазнала поразки в конкуренції з Китаєм, тому варто облишити цю галузь, зосередившись на інших важливих секторах.

Група французьких та німецьких експертів закликала ЄС визначити, які галузі промисловості варто підтримувати в умовах китайської конкуренції, та сміливо відмовитися від тих, де битва вже програна, пише газета South China Morning Post (SCMP).

Французький економіст Жан Пізані-Феррі зазначив, що китайська сонячна промисловість значно випереджає європейську, тому це одна з технологій, де потрібно визнати поразку. На його думку, це не є великою проблемою, оскільки сонячні панелі не створюють залежності, на відміну від газу, який потрібен щодня.

"В Європі більше немає індустрії сонячних панелей", — заявив Пізані-Феррі, — "Отже, це технологія, в якій ми повинні визнати, що програли битву".

За словами економістів, Європі варто захистити такі чутливі сектори, як оборона, космос та робототехніка, залишаючи при цьому розвинені галузі промисловості відкритими для дешевого китайського імпорту. Вони також схвалюють китайські інвестиції в критично важливі технології, такі як акумулятори, за умови їх спільного використання.

Як зазначають у виданні, Париж і Берлін пообіцяли "посилити конкурентоспроможність європейської акумуляторної промисловості" та працювати над створенням загальноблокової схеми преференцій "в ключових та критично важливих стратегічних сферах промислового виробництва, включаючи державні закупівлі".

Нагадаємо, Міністерство промисловості Китаю провело зустріч з представниками сонячної енергетики, закликаючи їх зменшити надлишкові потужності та пом'якшити надмірну конкуренцію.

