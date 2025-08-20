Сонячні панелі стали серйозною проблемою: чому Китай збирається "позбавитися" їх

Міністерство промисловості Китаю провело зустріч з представниками сонячної енергетики країни, закликаючи їх посилити регуляторні заходи, зменшити надлишкові потужності та пом'якшити надмірну конкуренцію.

На зустрічі компаніям було запропоновано сприяти "здоровому та сталому розвитку галузі", повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства. Зокрема йдеться про обмеження виробництва сонячних панелей.

Як зазначають у виданні, це вже друга подібна зустріч за два місяці. В ході минулого обговорення китайська влада закликала до виведення з експлуатації застарілих потужностей сонячної енергетики. Цього разу також йшлося про "стримування невпорядкованої конкуренції".

Згідно зі звітами компаній, найбільші китайські виробники сонячної енергії скоротили майже третину своїх працівників у 2024 році, оскільки втрати у виробничому ланцюжку створення вартості минулого року досягли 40 мільярдів доларів.

Ситуацію ще більше ускладнюють нещодавні реформи ціноутворення, які призвели до коливань попиту протягом першої половини 2025 року. Компанії прискорили будівництво нових сонячних електростанцій, щоб встигнути до змін в законодавстві, що призвело до значного падіння внутрішнього попиту протягом другої половини року.

Оскільки Китай здатний виробляти приблизно вдвічі більше сонячних панелей, ніж купуватиме світ цього року, аналітики кажуть, що для повернення прибутковості галузі необхідно скоротити виробництво на 20-30% або більше.

Нагадаємо, Індія обмежує виробництво сонячної енергії, щоб підтримувати стабільність своєї енергомережі та зменшити навантаження на лінії електропередач.

Фокус також повідомляв, що у США сонячні панелі вперше обійшли вітряні електростанції, згенерувавши понад 11% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні.