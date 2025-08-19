В Індії масово відключають сонячні панелі: чому вони виявилися непотрібними

Індія обмежує виробництво сонячної енергії, щоб підтримувати стабільність своєї енергомережі та зменшити навантаження на лінії електропередач.

Related video

Лінії електропередач зіткнулись з перевантаженням через введення в експлуатацію деяких нових електростанцій раніше запланованого терміну та затримку будівництва проєктів з розподілу електроенергії, пише Reuters з посиланням на Міністерство нової та відновлюваної енергетики Індії (MNRE).

Національна федерація сонячної енергетики Індії (NSEFI) у листі до міністерства заявила, що виробники сонячної енергії в Раджастані зіткнулись з тривалими та частими скороченнями генерації. У години пікового навантаження обмеження сягають 48%.

За даними NSEFI, через вимушені відключення сонячних панелей індійські компанії вже втратили понад 26 мільйонів доларів. Зважаючи на це, організація закликала уряд пришвидшити реалізацію проєктів, пов’язаних з транспортуванням та накопиченням енергії. Деякі з цих проєктів можуть бути затримані до двох років.

Джерела зазначили, що Раджастан найбільше постраждав від скорочень, однак інші великі виробники зеленої енергії, такі як південний штат Тамілнад, а також Гуджарат і Махараштра на заході, також обмежують виробництво сонячної енергії.

Важливо

Мільярди пристроїв працюватимуть без батарей: вчені створили нове джерело енергії

Дані, зібрані Асоціацією виробників відновлюваної енергії штату Таміл-Наду, показали, що виробництво сонячної енергії було на 10% нижчим за прогноз у кварталі, що закінчився в червні.

Речник департаменту енергетики штату Таміл-Наду Дж. Радхакрішнан, заявив, що сонячна енергія була обмежена як "крайній захід". За його словами, виробництво енергії з вугілля також було скорочено через низький попит.

Нагадаємо, Іспанія зробила ставку на сонячні панелі, ставши другою в Європі за кількістю сонячних електростанцій після Німеччини, однак прибуток від виробітку згодом змінився на збитки та відключення світла.

Фокус також повідомляв, що у США сонячні панелі вперше обійшли вітряні електростанції, згенерувавши понад 11% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні. Разом сонячні та вітрові джерела виробили п’яту частину енергії, а всі відновлювані джерела енергії загалом — майже 30%.