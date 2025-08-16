Мільярди пристроїв працюватимуть без батарей: вчені створили нове джерело енергії

Міжнародна команда вчених розробила нові довговічні сонячні елементи, здатні ефективно генерувати електроенергію в приміщенні.

Related video

Поява сонячних панелей, що генерують енергію не тільки на вулиці, означає, що такі пристрої, як клавіатури, пульти дистанційного керування, сигналізації та датчики, незабаром зможуть працювати без батарейок, пише Tech Xplore.

"Мільярди пристроїв, які потребують невеликої кількості енергії, залежать від заміни батарей — це неекологічна практика", — зазначив старший автор дослідження, доктор Моджтаба Абді Джалебі з Інституту досліджень матеріалів UCL.

Для створення нових сонячних елементів вчені використали матеріал під назвою перовскіт, склад якого можна регулювати для кращого поглинання певних довжин хвиль світла. Головним недоліком перовскіту є наявність крихітних дефектів у кристалічній структурі, відомих як пастки. Ці дефекти не тільки переривають потік електрики, але й сприяють деградації матеріалу з часом.

Сонячні елементи, здатні генерувати електроенергію в приміщенні Фото: techxplore

Дослідники розповіли, що використали комбінацію хімічних речовин для зменшення цих дефектів, що потенційно робить перовскітні сонячні панелі життєздатними для використання в приміщенні.

Важливо

Китайські сонячні панелі не потрібні: що придумали в Австралії їм на заміну

За словами вчених, отримані сонячні елементи приблизно в шість разів ефективніші за найкращі комерційно доступні сонячні елементи для приміщень. В ході тестування вони перетворювали 37,6% світла в приміщенні на електрику, побивши світовий рекорд в своїй ніші. Окрім того, такі панелі можна використовувати приблизно п'ять років або більше, а не лише кілька тижнів чи місяців.

"Наші спеціально розроблені перовскітні сонячні елементи для приміщень можуть збирати набагато більше енергії, ніж комерційні елементи, і є більш довговічними, ніж інші прототипи. Це прокладає шлях для електроніки, яка живиться від навколишнього світла, яке вже присутнє в нашому житті", — наголосивдоктор Моджтаба Абді Джалебі.

Нагадаємо, команда дослідників з Китаю розробила передовий матеріал для органічних сонячних елементів, який може значно підвищити їхню ефективність.

Фокус також повідомляв, що вчені із Південної Кореї представили високоефективні двосторонні сонячні елементи на прозорих електродах.