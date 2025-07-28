Одні з найкращих у світі: нові двосторонні сонячні панелі вразили своєю ефективністю

Південнокорейські вчені із Науково-технологічного інституту Тегу Кьонбук (DGIST) представили високоефективні двосторонні сонячні елементи на прозорих електродах.

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Дослідницька група під керівництвом Дехвана Кіма та Шіджуна Сунга з Відділу енергетичних та екологічних технологій DGIST також розробила нову технологію, яка дозволяє вбирати сонячне світло для генерації енергії як передньої, так і з задньої сторін, повідомляє Asia Research News. Ця технологія може бути реалізована при низьких температурах, що значно спрощує виробничий процес.

Як пояснюють у виданні, для створення двосторонніх сонячних елементів необхідно використовувати прозорі підкладки електродів, які пропускають світло. Однак, коли тонкоплівкові сонячні елементи виготовлялися на прозорих електродах з низькою теплостійкістю, було важко досягти хороших властивостей. Це пов'язано з тим, що для виготовлення традиційних тонкоплівкових сонячних елементів потрібні високі температури.

Щоб розв’язати цю проблему, дослідники запропонували технологію складних тонкоплівкових сонячних елементів, яка працює за температур нижче 420°C та має вузьку заборонену зону. Срібло (Ag) було введено в процес формування сполуки CuInSe2, що дозволило отримати високоякісне осадження сполуки при нижчих температурах.

В результаті, вузькозонні тонкоплівкові сонячні елементи на прозорих підкладках досягли одних із найкращих у світі показників, з фронтальною ефективністю 15,3% та зворотною ефективністю 8,44%. Вони також продемонстрували високу ефективність у двосторонніх вимірюваннях продуктивності, з двосторонньою щільністю генерації потужності (BPGD) 23,1 мВт/см².

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Вважається, що в майбутньому ця технологія може бути широко застосована для будівництва інтегрованих сонячних електростанцій, сільськогосподарських сонячних електростанцій та високоефективних тандемних сонячних елементів.

"Це дослідження пропонує нову можливість підвищення ефективності тонкоплівкових сонячних елементів на основі прозорих підкладок. Ми будемо надалі розширювати сферу застосування високоефективної технології двосторонніх сонячних елементів на основі прозорих підкладок", — зазначили вчені.

Нагадаємо, дослідники в Австралії працюють над способом зниження вартості виробництва сонячної теплової енергії на цілих 40% за допомогою дзеркал заднього виду, які не б'ються, спочатку розроблених для автомобілів.

Фокус також повідомляв, що дослідники з Інституту матеріалознавства та інженерії Нінбо (Китай) знайшли новий спосіб склеювання різних шарів тандемних сонячних елементів і досягли рекордної ефективності.