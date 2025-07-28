Одни из лучших в мире: новые двусторонние солнечные панели поразили своей эффективностью

Южнокорейские ученые из Научно-технологического института Тэгу Кенбук (DGIST) представили высокоэффективные двусторонние солнечные элементы на прозрачных электродах.

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Исследовательская группа под руководством Дехвана Кима и Шиджуна Сунга из Отдела энергетических и экологических технологий DGIST также разработала новую технологию, которая позволяет впитывать солнечный свет для генерации энергии как с передней, так и с задней сторон, сообщает Asia Research News. Эта технология может быть реализована при низких температурах, что значительно упрощает производственный процесс.

Как объясняют в издании, для создания двусторонних солнечных элементов необходимо использовать прозрачные подложки электродов, которые пропускают свет. Однако, когда тонкопленочные солнечные элементы изготавливались на прозрачных электродах с низкой теплостойкостью, было трудно достичь хороших свойств. Это связано с тем, что для изготовления традиционных тонкопленочных солнечных элементов требуются высокие температуры.

Чтобы решить эту проблему, исследователи предложили технологию сложных тонкопленочных солнечных элементов, которая работает при температурах ниже 420°C и имеет узкую запрещенную зону. Серебро (Ag) было введено в процесс формирования соединения CuInSe2, что позволило получить высококачественное осаждение соединения при более низких температурах.

В результате, узкозонные тонкопленочные солнечные элементы на прозрачных подложках достигли одних из лучших в мире показателей, с фронтальной эффективностью 15,3% и обратной эффективностью 8,44%. Они также продемонстрировали высокую эффективность в двусторонних измерениях производительности, с двусторонней плотностью генерации мощности (BPGD) 23,1 мВт/см².

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Считается, что в будущем эта технология может быть широко применена для строительства интегрированных солнечных электростанций, сельскохозяйственных солнечных электростанций и высокоэффективных тандемных солнечных элементов.

"Это исследование предлагает новую возможность повышения эффективности тонкопленочных солнечных элементов на основе прозрачных подложек. Мы будем в дальнейшем расширять сферу применения высокоэффективной технологии двусторонних солнечных элементов на основе прозрачных подложек", — отметили ученые.

Напомним, исследователи в Австралии работают над способом снижения стоимости производства солнечной тепловой энергии на целых 40% с помощью небьющихся зеркал заднего вида, изначально разработанных для автомобилей.

Фокус также сообщал, что исследователи из Института материаловедения и инженерии Нинбо (Китай) нашли новый способ склеивания разных слоёв тандемных солнечных элементов и достигли рекордной эффективности.