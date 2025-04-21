Китайские ученые побили рекорд: создана самая гибкая в мире солнечная панель

Исследователи из Института материаловедения и инженерии Нинбо (Китай) нашли новый способ склеивания различных слоев тандемных солнечных элементов и достигли рекордной эффективности.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

Гибкие тандемные солнечные панели

Исследователи работают над тандемными или многопереходными солнечными элементами, чтобы преодолеть ограниченную эффективность однопереходных панелей. В них верхние элементы обычно поглощают свет с более высокой энергией, в то время как нижние элементы поглощают свет с более низкой энергией, тем самым увеличивая общую эффективность.

Медно-индиевый галлиевый селенид (CIGS) является одним из эффективных полупроводников, известным своей регулируемой запрещенной зоной, и используется для создания коммерческих тандемных солнечных батарей. Исследователи попытались объединить слой CIGS с верхним слоем перовскита, чтобы создать высокоэффективные тандемные гибкие фотоэлементы. Однако коммерциализировать их непросто, поскольку слои CIGS и перовскита не могут быть хорошо склеены из-за грубой природы слоя CIGS.

Китайские ученые использовали высокополярный растворитель, чтобы предотвратить кластеризацию адсорбции самоорганизованного монослоя (SAM), эффективно разделив процесс от этапа растворения. Затем они применили низкополярный растворитель, чтобы обеспечить образование плотного слоя SAM во время процесса адсорбции. Чтобы перовскит хорошо прилип к подложке, использовали предварительно смешанный затравочный слой, который улучшил кристалличность и смачиваемость слоя.

Исследователи изготовили гибкий монолитный тандемный солнечный элемент перовскит/CIGS размером около 1,09 кв. см. Он достиг стабильной эффективности 24,6%, что является одним из самых высоких показателей для гибких солнечных панелей.

Ранее мы писали, что солнечные панели дадут еще больше энергии. Китайская компания Longi заявила, что ее гибридный кристаллический кремниевый солнечный элемент с встречно-гребенчатым контактом (HIBC) достиг рекордной эффективности 27,81%.